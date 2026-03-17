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Champions League gratis in TV, le partite in chiaro su TV8 e Cielo: c’è un big match in diretta

Tra le gare di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea anche Liverpool-Galatasaray: dove vederla in tv e in streaming, canale e orario

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto in Champions League. Oggi martedì 17 e domani mercoledì 18 marzo 2026, infatti, si chiudono gli ottavi di finale della massima competizione europea; in palio, ovviamente, ci sono i quarti e la garanzia di entrare nella Top 8 del calcio continentale. Come di consueto, non mancheranno le partite visibili in chiaro in tv, tra cui anche il big match tra Liverpool e Galatasaray, gratis su Tv8. Scopriamo quindi dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro di questo turno di Champions.

Champions League: Sporting Lisbona-Bodø/Glimt su Cielo (martedì 17 marzo 2026)

La Champions League 2025/26 è entrata nel vivo e oggi martedì 17 marzo 2026 si torna in campo per le gare di ritorno degli ottavi di finale. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione della massima competizione europea ci sono sicuramente i norvegesi del Bodø/Glimt, squadra-sorpresa che punta ai quarti di finale (e a stupire ancora) dopo il sonoro 3 a 0 rifilato allo Sporting nell’andata degli ottavi. La partita di ritorno Sporting Lisbona-Bodø/Glimt sarà visibile anche in chiaro, in differita, su Cielo. Appuntamento alle ore 21:00 sul canale 26 del DT e in streaming gratuito sul sito ufficiale.

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  • 21:00 Sporting Lisbona – Bodø/Glimt| in differita in chiaro su Cielo

Champions League: il big match Liverpool-Galatasaray in chiaro su Tv8 (mercoledì 18 marzo 2026)

Il meglio Champions League non si ferma e mercoledì 18 marzo 2026 si torna in campo per altre sfide stellari. Tra i big match più attesi c’è sicuramente quello tra il Liverpool di Slot, chiamato a ribaltare la sconfitta dell’andata, e il Galatasaray di Osimhen e co., pronto a prendersi un posto nell’élite del calcio europeo. Come di consueto, Tv8 trasmetterà la sfida più attesa di questo turno di Champions in diretta gratis e in chiaro. Mercoledì 17 marzo 2026 andrà infatti in scena Liverpool-Galatasaray, in onda sul canale 8 del DT. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Streaming gratuito disponibile sul sito ufficiale di Tv8.

  • 21:00 Liverpool – Galatasaray | in diretta in chiaro su Tv8

Champions League 2025/26: dove vedere tutte le partite degli ottavi di finale in diretta tv e streaming

Tra oggi martedì 17 marzo e domani 18 marzo 2026 si giocheranno tutte le gare di ritorno della Champions League 2025/26. Scopriamo dove vedere tutte le partite in programma. La gara trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video sarà Atalanta-Bayern Monaco. Di seguito l’elenco completo:

Martedì 17 marzo 2026

  • 18:45 Sporting Lisbona – Bodø/Glimt | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 255; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 Manchester City – Real Madrid | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 Chelsea – PSG | in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 Arsenal – Bayer Leverkusen | in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo

Mercoledì 18 marzo 2026

  • 18:45 Barcelona – Newcastle | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 254; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 Liverpool – Galatasaray | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 Tottenham – Atlético Madrid | in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
  • 21:00 Bayern Monaco – Atalanta | in esclusiva su Amazon Prime Video

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