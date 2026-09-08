Champions League in chiaro in TV (8-9-10 settembre), il big match gratis su TV8: c’è una sfida stellare
Al via l’edizione 2026/26 della massima competizione europea: subito grandi sfide, dove vedere tutte le partite e le italiane in diretta
I riflettori del grande calcio europeo tornano a essere puntati sulla Champions League 2026/27. Da martedì 8 a giovedì 10 settembre, infatti, va in scena la prima giornata della league phase, con 36 squadre al via e 17 partite distribuite nell’arco di tre giorni. Non mancheranno ovviamente subito alcune delle grandi sfide più attese. Per gli appassionati ci sarà anche la possibilità di vedere gratuitamente un big match in TV: scopriamo quale partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e dove vedere tutte le partite della prima giornata di Champions.
Liverpool-Atletico Madrid, il big match della Champions League in chiaro su TV8
La sfida scelta per la trasmissione in chiaro è Liverpool-Atletico Madrid, in programma mercoledì 9 settembre 2026. Indubbiamente uno degli incontri più attesi del primo turno, il confronto tra i Reds e i colchoneros sarà visibile gratis su Tv8 (canale 8 del DT), oltre che in streaming sul sito del canale. Si tratta di una sfida stellare tra due squadre candidate a essere protagoniste nella competizione; calcio d’inizio alle ore 21:00 nella storica cornice di Anfield.
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- 18:45 — Liverpool-Atletico Madrid: in diretta in chiaro su Tv8
Per le altre quattro italiane, invece, sarà necessario affidarsi alle piattaforme che detengono i diritti a pagamento: l’Inter debutterà contro il Real Madrid, il Napoli ospiterà l’Arsenal, mentre Roma e Como scenderanno in campo giovedì contro Fenerbahçe e Lipsia. Napoli-Arsenal sarà inoltre la partita del mercoledì trasmessa da Amazon Prime Video.
Champions League 2026/27, dove vedere in tv e in streaming tutte le partite (8, 9 e 10 settembre)
Sky trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della Champions League fino alla finale del 5 giugno 2027. Ecco il programma completo della prima giornata:
Martedì 8 settembre
- 18:45 — AEK Atene-LASK: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 254; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Real Madrid-Inter: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Porto-Manchester United: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Borussia Dortmund-Villarreal: Sky Sport Mix (canale 203), Sky Sport 254; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Lille-Real Betis: Sky Sport 255; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
Mercoledì 9 settembre
- 18:45 — Barcellona-Feyenoord: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 18:45 — Stoccarda-Viking FK: Sky Sport Mix (canale 203), Sky Sport 254; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Liverpool-Atletico Madrid: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252 e TV8; disponibile in streaming su SkyGo e NOW. La partita sarà disponibile anche in streaming sul sito di TV8.
- 21:00 — Sporting Lisbona-Galatasaray: Sky Sport Mix (canale 203), Sky Sport 254; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Napoli-Arsenal: disponibile in streaming su Prime Video.
Giovedì 10 settembre
- 18:45 — Fenerbahçe-Roma: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 253; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 18:45 — PSV Eindhoven-Shakhtar: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 254; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Como-Lipsia: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K, Sky Sport 252; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Bayern Monaco-Bodø/Glimt: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 256; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Slavia Praga-Lens: Sky Sport 254; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
- 21:00 — Manchester United-Sabah FK: Sky Sport 255; disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire le partite in contemporanea attraverso Diretta Gol, mentre Sky Calcio Show accompagnerà le tre giornate con gli studi pre e postpartita e gli interventi dei principali talent di Sky Sport.
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