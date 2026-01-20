Champions League gratis in TV, le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un match attesissimo) Da Marsiglia-Liverpool a Bodo/Glimt-Manchester City: ecco i big match visibili gratis in tv tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026. Poi tutti gli highlights.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La Champions League riparte con il settimo turno della fase a campionato, in programma martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, e porta con sé già verdetti pesanti per la corsa alla top 8. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta tornano in campo in un momento chiave del loro percorso europeo, mentre gli appassionati italiani avranno anche la possibilità di seguire alcuni incontri gratis in chiaro su TV8 e Cielo, oltre che sui canali a pagamento. Ecco tutti i dettagli.

Champions League, le partite da non perdere in chiaro su TV8 e Cielo

Oltre alla copertura integrale garantita da Sky (tv e streaming su Sky Go e NOW) e alla migliore gara delle italiane trasmessa da Amazon Prime Video il mercoledì, il settimo turno di Champions offre due appuntamenti importanti anche per chi non ha abbonamenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa sera, martedì 20 gennaio alle 21.30, Cielo trasmetterà in differita il match del pomeriggio tra Bodo/Glimt e Manchester City. Il Bodo/Glimt arriva alla partita di oggi dopo un percorso deludente, ultimo in classifica con 3 punti dopo 6 gare (0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) e soltanto 9 gol segnati. Il Manchester City, invece, è al momento tra le prime quattro con 13 punti, reduce da una vittoria prestigiosa al Bernabéu ma con una difesa indebolita da infortuni e una recente sconfitta nel derby di Premier contro lo United.

Domani, mercoledì 21 gennaio, sarà invece la volta di Olympique Marsiglia–Liverpool, trasmesso in chiaro su TV8 alle ore 21.00, con studio pre-partita dalle 20.20 e ampio post gara con "TV8 Champions Night". L’Olympique Marsiglia arriva alla partita contro il Liverpool con 9 punti in 6 gare, forte di un buon attacco ma con una difesa da migliorare. Mentre il Liverpool, 9° con 12 punti si presenta da ‘specialista’ dei pareggi in Premier ma molto solido in Europa.

L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (20-21 gennaio)

Ricapitolando, queste sono le due partite del settimo turno di Champions visibili gratis in chiaro:

Bodo/Glimt–Manchester City (differita), martedì 20 gennaio, ore 21.30 su Cielo

(differita), martedì 20 gennaio, ore 21.30 su Cielo Olympique Marsiglia–Liverpool (diretta), mercoledì 21 gennaio, ore 21.00 su TV8.

Oltre a questi due eventi, il resto del calendario di giornata resta visibile solo in modalità pay: Sky mantiene l’esclusiva sulla maggior parte delle gare di questa fase, mentre Amazon Prime Video ha scelto per il mercoledì sera Juventus–Benfica come "migliore gara delle italiane" da trasmettere in streaming.

Juventus, Inter, Napoli e Atalanta: quando e dove vedere le italiane in Champions

Per quanto riguarda le quattro squadre italiane, ecco quando scenderanno in campo e dove seguirle:

Inter – Arsena l: martedì 20 gennaio, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

l: martedì 20 gennaio, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Copenaghen – Napoli , martedì 20 gennaio, ore 21.00, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Juventus – Benfica : mercoledì 21 gennaio, ore 21.00, diretta streaming su : mercoledì 21 gennaio, ore 21.00, diretta streaming su Prime Video

Atalanta – Athletic Bilbao: mercoledì 21 gennaio, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Le gare delle squadre italiane non saranno quindi visibili in chiaro, ma i loro momenti salienti verranno comunque proposti all’interno dei programmi di approfondimento in onda su TV8 e Cielo.

Potrebbe interessarti anche