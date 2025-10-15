Trova nel Magazine
Roma Femminile-Barcellona, dove vederla oggi in tv o in streaming: i tifosi vogliono la rimonta

Sfida proibitiva per le ragazze allenate da mister Rossettini, chiamate a ripartire dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid del primo turno

Dopo il brutto KO subìto nella prima giornata della Women’s Champions League, con la Roma femminile superata 6-2 all’esordio contro il Real Madrid, tornano in campo le giallorosse: l’ostacolo di turno si chiama Barcellona che, nel match di debutto, hanno surclassato il Bayern Monaco con un perentorio 7-1 dimostrando ancora una volta di essere tra le squadre più forti del mondo.
Calcio d’inizio alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 15 ottobre: la sfida si disputa tra le mura amiche del club giallorosso, lo Stadio Tre Fontane di Roma. Il percorso nella fase di qualificazione della Roma proseguirà poi con le gare contro il Valerenga (11 novembre), Leuven (20 novembre, in trasferta), Chelsea (10 dicembre a Londra) e Sankt Polten (17 dicembre).

Roma-Barcellona, dove vederla oggi in tv o in streaming

La partita tra la squadra di Rossettini e il Barcellona del Pallone d’Oro Bonmatì è disponibile in diretta streaming: per guardarla è possibile accedere al portale Disney+, che la trasmette in diretta esclusiva per tutti gli abbonati. L’applicazione può essere scaricata e utilizzata su tutti i device digitali, come smartphone, smart tv, tablet, pc e altri dispositivi collegati ai televisori come, ad esempio, Play Station o XBox.

Roma-Barcellona, le probabili formazioni della sfida di Women’s Champions League

Il successo in rimonta contro il Milan sembra aver riportato l’entusiasmo in casa Roma, con le giallorosse che devono mettersi alla prova in una sfida davvero complicata: il Barcellona è una vera corrazzata, trascinato da fuoriclasse come Bonmatì e Putella, vincitrici delle ultime edizioni del Pallone D’Oro.

Roma: Baldi, Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Thogersen, Rieke, Greggi, Giugliano, Viens, Corelli, Pilgrim. Allenatore: Rossettini.

Barcellona: Coll, Brugts, Paredes, Mapi Leon, Batlle, Guijarro, Bonmati, Putellas, Hansen, Pina, Pajor. Allenatore: Romeu.

Dove vedere le partite di oggi di Champions League Femminile

I diritti televisivi della Women’s Champions League appartengono in esclusiva a Disney+, che trasmette tutte le partite in diretta live streaming tramite l’app o sul sito internet della piattaforma.

Il programma delle partite di oggi, mercoledì 15 ottobre, e dove vederle in streaming:
Mercoledì 15 ottobre ore 18.45, Valerenga-Wolfsburg: Disney+
Mercoledì 15 ottobre ore 21.00, Roma-Barcellona: Disney+
Mercoledì 15 ottobre ore 21.00, O. Lione-Sankt Polten: Disney+
Mercoledì 15 ottobre ore 21.00, Chelsea-Paris FC: Disney+

