Juventus oggi in tv streaming: dove vedere la partita Champions League delle bianconere Juventus e Roma rappresentano l'Italia nella massima competizione europea per club: scopri dove vedere le partite delle squadre italiane, ma non solo

È la Juventus ad aprire le danze della nuova edizione della Champions League femminile. Le bianconere scendono in campo oggi, martedì 7 ottobre, contro le avversarie del Benfica, con calcio d’inizio previsto per le ore 18.45. Stasera, poi, si disputano altre tre partite, a partire dalle ore 21.00. Il primo turno del torneo si prospetta ricco di emozioni: in campo, infatti, ci saranno anche Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco, con queste ultime due squadre che sono le protagoniste dell’altro big match di giornata. Sulla partita della Juventus, che si disputa all’Allianz Stadium questa sera, martedì 7 ottobre, alle ore 18.45, ha voluto dire la sua l’allenatore bianconero Canzi, che ha ricordato che "il Benfica ha nel suo DNA titoli e vittorie. Mi aspetto coraggio, perché la nostra storia recente deve portarci in quella direzione". Poi, ha proseguito: "L’atteggiamento deve essere propositivo e dominante, ma poi bisogna sempre fare i conti con le avversarie. La parola chiave, in Europa, credo possa essere equilibrio: con sei partite, alla lunga oltre ai punti la differenza reti può essere un fattore rilevante. Ma noi vogliamo andare il più avanti possibile". Oltre al Benfica, la Juventus dovrà affrontare Bayern Monaco, Manchester United, Lione, St. Polten e Atletico Madrid.

Dove vedere Juventus-Benfica oggi in tv e in streaming

Esordio in Champions League femminile molto insidioso per la Juventus di mister Canzi, alle prese con un Benfica che, nonostante il cambio d’allenatore, ha chiuso lo scorso campionato portoghese con ben 55 gol realizzati, a fronte di venti vittorie e due pareggi. Squadre in campo oggi, martedì 7 ottobre, alle ore 18.45: la gara di Champions League femminile Juventus-Benfica è dispobile in esclusiva in diretta LIVE su Disney+, visibile quindi su smartphone, tablet, pc e smart tv.

Champions League femminile, Juventus Women-Benfica: le probabili formazioni

L’allenatore Canzi punta a scardinare la retroguardia lusitana con la coppia Girelli – Vangsgaard e sull’esperienza di Bonansea. Nel Benfica, attenzione alla solidità di Almeida e Gasper a centrocampo e alle trequartiste Moller, Davidson e Sousa Alves.

Juventus: Peyrayd-Magnin, Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell, Pinto, Wälti, Godo, Bonansea, Vangsgaard, Girelli. Allenatore: Canzi.

Benfica: Pauels, Lund, Gomes, Costa, Amado, Gasper, Almeida, Davidson, Sousa Alves, Moller, Martin Gutierrez. Allenatore: Patão.

Dove vedere la Champions League femminile: il programma delle gare di oggi, 7 ottobre 2025

Tutte le partite della nuova edizione della Champions League femminile, comprese quelle delle due squadre italiane, Juventus e Roma, sono trasmesse in esclusiva in diretta sulla piattaforma streaming digitale Disney+: la cronaca sarà effettuata sia in inglese, sia nella lingua della nazione di provenienza delle squadre in campo.

Martedì 7 ottobre ore 18.45, Juventus-Benfica: Disney+

Martedì 7 ottobre ore 21.00, Arsenal-Lione: Disney+

Martedì 7 ottobre ore 21.00, Barcellona-Bayern Monaco: Disney+

Martedì 7 ottobre ore 21.00, Paris FC-Leuven: Diseny+

