Champions League gratis Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il big-match più atteso)
Oggi e domani (10-11 marzo) si aprono gli ottavi di finale della massima competizione europea, ecco dove vedere tutte le partite in tv e in streaming.
Si inizia a fare sul serio in Champions League. Archiviati i playoff, infatti, oggi martedì 10 marzo 2026 si aprono gli ottavi di finale della massima competizione europea. Come di consueto, non mancheranno le partite visibili in chiaro in tv e, per l’andata di questi ottavi, ci saranno due ci saranno due incontri attesissimi: Galatasaray-Liverpool sarà tramessa gratis in differita su Cielo, mentre domani mercoledì 11 marzo la super sfida PSG-Real Madrid sarà in diretta su Tv8. Scopriamo quindi dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro di questo turno di Champions.
Champions League: Galatasaray-Liverpool gratis su Cielo (martedì 10 marzo 2026)
La Champions League 2025/26 entra nel vivo e oggi martedì 10 marzo 2026 si torna in campo per gli ottavi di finale. Il meglio del calcio europeo va a caccia dello scettro del PSG di Luis Enrique e stasera si parte con le prime sfide stellari. Galatasaray-Liverpool sarà visibile anche in chiaro, in differita, su Cielo. Appuntamento alle ore 21:00 sul canale 26 del DT e in streaming gratuito sul sito ufficiale. Dopo avere eliminato la Juventus ai supplementari dei playoff i turchi cercheranno di rovinare la stagione (già altalenante fino a qui) dei reds di Slot.
- 21:00 Galatasaray – Liverpool | in differita in chiaro su Cielo
Champions League: il big match PSG-Chelsea in chiaro su Tv8 (mercoledì 11 marzo 2026)
Il ‘cerchio’ si stringe negli ottavi di finale di Champions League e, ovviamente, iniziano ad andare in scena i big match più attesi, con il top del calcio europeo in campo. Come di consueto, Tv8 trasmetterà la sfida più attesa questo turno di Champions in diretta gratis e in chiaro. Mercoledì 10 marzo 2026 andrà in scena Paris Saint Germain-Chelsea. I campioni in carica di Luis Enrique ospitano al Parc des Princes i blues di Liam Rosenior e dello scoppiettante Joao Pedro. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Streaming disponibile sul sito ufficiale di Tv8.
- 21:00 Paris Saint Germain – Chelsea | in diretta in chiaro su Tv8
Champions League 2025/26: dove vedere tutte le partite degli ottavi di finale in diretta tv e streaming
Gli spareggi di Champions League sono stati una disfatta per le italiane (con l’eliminazione di Inter e Juventus ad aggiungersi a quella ai gironi del Napoli), mentre l’Atalanta è approdata agli ottavi di finale, dove sarà chiamata all’impresa con il Bayern Monaco. La gara d’andata si giocherà oggi martedì 10 marzo 2026 a Bergamo. Scopriamo dove vedere la ‘Dea’ e tutte le partite in programma. La gara trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video sarà Real Madrid-Manchester City. Di seguito l’elenco completo:
Martedì 10 marzo 2026
- 18:45 Galatasaray – Liverpool | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Atalanta – Bayern Monaco | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Newcastle – Barcelona | in diretta su Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Atlético Madrid – Tottenham | in diretta su Sky Sport 254; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
Mercoledì 11 marzo 2026
- 18:45 Bayern Leverkusen – Arsenal | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Bodo Glimt – Sporting Lisbona | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Real Madrid – Manchester City | in esclusiva su Amazon Prime Video
