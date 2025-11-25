Champions League gratis in TV, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il match più atteso) Da Ajax-Benfica ad Arsenal-Bayern Monaco: tre big match visibili gratis in tv tra martedì 25 e giovedì 27 novembre 2025. Poi gli highlights e la comicità della Gialppa's.

Si preannuncia una settimana intensa per gli appassionati di calcio internazionale. La Champions League torna protagonista da questa sera, martedì 25 novembre, e grazie a TV8 e Cielo sarà possibile seguire alcuni dei match più attesi in chiaro, senza abbonamento. E per chi non si accontenta della solita routine, la programmazione include pre e post-partita ricchi di highlights, interviste e commenti. Ecco la guida completa ai match da non perdere in chiaro e a tutte le partite delle italiane in questo turno di Champions League.

Champions League, le partite da non perdere in chiaro su TV8 e Cielo: da Ajax-Benfica ad Arsenal-Bayern Monaco in diretta

La tre giorni di calcio internazionale su TV8 e Cielo è pronta a regalare appuntamenti imperdibili. Si inizia con Ajax–Benfica, in differita su Cielo questa sera, martedì 25 novembre, alle ore 21.30. Entrambe le squadre sono ultime in classifica con zero punti conquistati finora, motivo per cui il match sarà decisivo per tenere accese le speranze di qualificazione al prossimo turno di Champions.

Domani, mercoledì 26 novembre, sarà invece la volta di Arsenal-Bayern Monaco, super-sfida trasmessa in diretta su TV8 alle ore 21. Le due formazioni, entrambe a punteggio pieno, si affrontano per conquistare la vetta di questo girone unico di qualificazione. Per il pre-partita, al via dalle 20.20, saranno presenti in studio Marco Borriello, Fabio Quagliarella, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis.

Giovedì 27 novembre è infine previsto in chiaro il match di Europa League Glasgow Rangers-Sporting Braga, trasmesso in diretta su TV8 alle ore 21.00. Gli scozzesi faranno di tutto per abbandonare quota zero punti, mentre gli ospiti proveranno a migliorare l’attuale quinto posto in classifica (con 9 punti totalizzati finora).

L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (25-26-27 novembre)

Ecco l’elenco completo delle partite di Coppa in chiaro:

Ajax – Benfica (differita), martedì 25 novembre, ore 21.30 su Cielo

(differita), martedì Arsenal – Bayern Monaco (diretta), mercoledì 26 novembre, ore 21.00 su TV8

Glasgow Rangers – Sporting Braga (Europa League, in diretta), giovedì 27 novembre, ore 21.00 su TV8.

Juventus, Napoli, Inter e Atalanta: quando e dove vedere le italiane in Champions League

Le partite delle squadre italiane in Champions League questa settimana si giocheranno martedì 25 e mercoledì 26 novembre, secondo il seguente calendario:

Bodø/Glimt – Juventus : martedì 25 novembre, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e streaming su NOW e Sky Go

: martedì 25 novembre, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e streaming su NOW e Sky Go Napoli – Qarabag : martedì 25 novembre, ore 21.00, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e streaming su NOW e Sky Go

Atletico Madrid – Inter : mercoledì 26 novembre, ore 21.00, diretta esclusiva su Amazon Prime Video

Eintracht Francoforte – Atalanta: mercoledì 26 novembre, ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e streaming su NOW e Sky Go.

Le partite delle italiane non verranno trasmesse in chiaro, ma i loro highlights saranno comunque protagonisti nei programmi di approfondimento di TV8 e Cielo. A seguire, non mancherà il solito approfondimento targato Gialappa’s Band.

