Chelsea-Ajax, Champions League in chiaro: dove vedere il big-match gratis in diretta. Tutto il programma La sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e l’Ajax sarà visibile in tv: canale, orario e tutte le partite delle italiane impegnate in Europa

Si sono riaccesi i riflettori sulla Champions League 2025/26 e la terza giornata prosegue con le sfide di oggi mercoledì 22 ottobre 2025. Stasera il big match del turzo turno tra Chelsea e Ajax sarà visibile anche in chiaro, gratis su Tv8. Scopriamo quando e dove vederla in diretta tv e streaming e tutto il programma delle italiane impegnate in Europa.

Chelsea-Ajax in diretta su Tv8: il big match della la terza giornata di Champions League in chiaro

La terza giornata di Champions League 2025/26 continua e il programma di oggi mercoledì 22 ottobre 2025 è a dir poco di ricco di super sfide. Il big match del terzo turno della massima competizione europea – come detto – sarà trasmesso in chiaro in tv. La partita di Champions League Chelsea-Ajax sarà infatti visibile gratuitamente su Tv8. I blues del tecnico Enzo Maresca arrivano dalla vittoria con Benfica dopo la sconfitta dell’esordio col Bayern, mentre gli olandesi sono ancora a zero punti dopo i ko con Inter e Marsiglia. Appuntamento a Stamford Bridge e su Tv8 fissato per stasera: fischio d’inizio alle ore 21:00. Per tutti gli abbonati alla piattaforma sarà possibile seguire il match anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano.

21:00 Chelsea – Ajax | diretta in chiaro su Tv8 (canale 108) e in onda su Sky Sport 254, Sky Sport Max

Champions League 2025/26: Juventus e Atalanta, quando e dove vedere le italiane

Dopo la serata dolceamara di ieri – segnata dal poker vincente dell’Inter a Bruxelles contro l’Union SG e dalla clamorosa batosta rimediata dal Napoli di Antonio Conte, sconfitto per 6 a 2 dal PSV a Eindhoven – oggi mercoledì 22 ottobre 2025 toccherà alle altre due italiane impegnate in Champions League. Alle 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu andrà in scena Real Madrid-Juventus, sfida ad alto tasso di difficoltà per i bianconeri di Tudor (che si è sfogato sugli impegni ravvicinati del calendario). La partita sarà un’esclusiva Amazon Prime Video e sarà visibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati tramite app o sito ufficiale. Alla stessa ora scenderanno in campo Atlanta-Slavia Praga, con i nerazzurri di Ivan Juric a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa. Diretta tv su Sky Sport (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e streaming su NOW e sull’app SkyGo. Di seguito la programmazione completa delle italiane:

21:00 Real Madrid – Juventus | in esclusiva su Amazon Prime Video

| in esclusiva su Amazon Prime Video 21:00 Atalanta – Slavia Praga | in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su NOW

