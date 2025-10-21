Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match) Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra oggi e domani, 21 e 22 ottobre 2025. Poi highlights e il post-partita con la Gialappa's Band.

Torna la passione Champions League con il terzo turno della fase a gironi 2025/2026. E, come da tradizione, TV8 e Cielo propongono una programmazione speciale con alcune partite-chiave visibili anche in chiaro e gratis. Anche questa settimana, da martedì 21 a giovedì 23 ottobre 2025, gli appassionati potranno assistere senza abbonamento a tre sfide di prestigio tra le stelle d’Europa, con il consueto corredo di pre e post-partita arricchito dagli approfondimenti e dalla comicità targata Gialappa’s Band. Ecco tutti i dettagli.

Champions League, le partite da non perdere in chiaro su TV8 e Cielo: da Barcellona–Olympiacos a Chelsea-Ajax

Si parte stasera, martedì 21 ottobre, con Barcellona-Olympiacos che verrà trasmessa in differita su Cielo alle ore 21.30. Il Barcellona si presenta con 3 punti in classifica, frutto della vittoria in trasferta contro il Newcastle e della sconfitta casalinga contro il PSG. Gli ospiti greci inseguono invece la prima vittoria, reduci da uno stop e da un pareggio che li mantengono a quota 1 in classifica.

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 21.00, l’attenzione si sposta invece su TV8 dove va in onda, in diretta, la supersfida Chelsea-Ajax. Gli inglesi, galvanizzati dal riscatto contro il Benfica dopo il ko con il Bayern, affrontano un Ajax ancora a secco di punti dopo le sconfitte contro Inter e Marsiglia. La serata si apre alle 20.20, con "TV8 Champions Night", condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana e arricchito da ospiti come Walter Zenga, Stefano De Grandis, Gianluca Zambrotta ed Enrico Bertolino. Subito dopo, spazio alle interviste, agli highlights e agli approfondimenti in simulcast anche su Cielo. E non mancheranno nella scaletta gli highlights di Atalanta-Slavia Praga, Real Madrid-Juventus, PSV Eindhoven-Napoli e Royale Union Saint-Gilloise-Inter.

Giovedì 23 ottobre, infine, alle ore 21.00 tocca a Nottingham Forest-Porto in diretta su TV8. Forest a caccia della prima vittoria dopo il pareggio con il Betis e il rovescio con il Midtjylland, mentre il Porto vola già a punteggio pieno. Il post-partita sarà al centro della puntata speciale di Sky Sport 24 Night, in simulcast su Cielo e TV8, con anche gli highlights e i servizi su Roma-Viktoria Plzen, Steaua Bucarest-Bologna (Europa League) e Rapid Vienna-Fiorentina (Conference League).

L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (21-22-23 ottobre)

Ecco l’elenco delle partite di Champions League visibili in chiaro questa settimana:

Barcellona–Olympiacos (differita), martedì 21 ottobre, ore 21.30 su Cielo

(differita), martedì Chelsea–Ajax (diretta), mercoledì 22 ottobre, ore 21.00 su TV8

Nottingham Forest–Porto (diretta), giovedì 23 ottobre, ore 21.00 su TV8.

Inter, Napoli, Juventus e Real Madrid: quando e dove vedere le italiane in Champions

Le partite delle squadre italiane in Champions League questa settimana si giocheranno martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, secondo il seguente calendario:

Union Saint-Gilloise–Inter : martedì 21 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW

: martedì 21 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW PSV Eindhoven–Napol i: martedì 21 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW

Real Madrid–Juventus : mercoledì 22 ottobre, ore 21.00, diretta esclusiva su Amazon Prime Video

Atalanta–Slavia Praga: mercoledì 22 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW.

Anche se le partite delle italiane non verranno trasmesse in chiaro, gli highlights saranno comunque protagonisti negli approfondimenti di TV8 e Cielo.

