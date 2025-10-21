Trova nel Magazine
Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)

Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra oggi e domani, 21 e 22 ottobre 2025. Poi highlights e il post-partita con la Gialappa's Band.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Torna la passione Champions League con il terzo turno della fase a gironi 2025/2026. E, come da tradizione, TV8 e Cielo propongono una programmazione speciale con alcune partite-chiave visibili anche in chiaro e gratis. Anche questa settimana, da martedì 21 a giovedì 23 ottobre 2025, gli appassionati potranno assistere senza abbonamento a tre sfide di prestigio tra le stelle d’Europa, con il consueto corredo di pre e post-partita arricchito dagli approfondimenti e dalla comicità targata Gialappa’s Band. Ecco tutti i dettagli.

Champions League, le partite da non perdere in chiaro su TV8 e Cielo: da Barcellona–Olympiacos a Chelsea-Ajax

Si parte stasera, martedì 21 ottobre, con Barcellona-Olympiacos che verrà trasmessa in differita su Cielo alle ore 21.30. Il Barcellona si presenta con 3 punti in classifica, frutto della vittoria in trasferta contro il Newcastle e della sconfitta casalinga contro il PSG. Gli ospiti greci inseguono invece la prima vittoria, reduci da uno stop e da un pareggio che li mantengono a quota 1 in classifica.

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 21.00, l’attenzione si sposta invece su TV8 dove va in onda, in diretta, la supersfida Chelsea-Ajax. Gli inglesi, galvanizzati dal riscatto contro il Benfica dopo il ko con il Bayern, affrontano un Ajax ancora a secco di punti dopo le sconfitte contro Inter e Marsiglia. La serata si apre alle 20.20, con "TV8 Champions Night", condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana e arricchito da ospiti come Walter Zenga, Stefano De Grandis, Gianluca Zambrotta ed Enrico Bertolino. Subito dopo, spazio alle interviste, agli highlights e agli approfondimenti in simulcast anche su Cielo. E non mancheranno nella scaletta gli highlights di Atalanta-Slavia Praga, Real Madrid-Juventus, PSV Eindhoven-Napoli e Royale Union Saint-Gilloise-Inter.

Giovedì 23 ottobre, infine, alle ore 21.00 tocca a Nottingham Forest-Porto in diretta su TV8. Forest a caccia della prima vittoria dopo il pareggio con il Betis e il rovescio con il Midtjylland, mentre il Porto vola già a punteggio pieno. Il post-partita sarà al centro della puntata speciale di Sky Sport 24 Night, in simulcast su Cielo e TV8, con anche gli highlights e i servizi su Roma-Viktoria Plzen, Steaua Bucarest-Bologna (Europa League) e Rapid Vienna-Fiorentina (Conference League).

L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (21-22-23 ottobre)

Ecco l’elenco delle partite di Champions League visibili in chiaro questa settimana:

  • Barcellona–Olympiacos (differita), martedì 21 ottobre, ore 21.30 su Cielo
  • Chelsea–Ajax (diretta), mercoledì 22 ottobre, ore 21.00 su TV8
  • Nottingham Forest–Porto (diretta), giovedì 23 ottobre, ore 21.00 su TV8.

Inter, Napoli, Juventus e Real Madrid: quando e dove vedere le italiane in Champions

Le partite delle squadre italiane in Champions League questa settimana si giocheranno martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, secondo il seguente calendario:

  • Union Saint-Gilloise–Inter: martedì 21 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW
  • PSV Eindhoven–Napoli: martedì 21 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW
  • Real Madrid–Juventus: mercoledì 22 ottobre, ore 21.00, diretta esclusiva su Amazon Prime Video
  • Atalanta–Slavia Praga: mercoledì 22 ottobre, ore 21.00, diretta Sky Sport e streaming su NOW.

Anche se le partite delle italiane non verranno trasmesse in chiaro, gli highlights saranno comunque protagonisti negli approfondimenti di TV8 e Cielo.

