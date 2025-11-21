Trova nel Magazine
Su Netflix c'è la commedia natalizia che domina la classifica e omaggia Taylor Swift

La magia di Parigi e un amore inatteso accendono la prima rom-com natalizia di Netflix: un titolo che richiama Taylor Swift e un mix di ironia e charm francese.

Siamo nel pieno clima natalizio e, come di consueto, le piattaforme streaming iniziano a inserire nei loro cataloghi film a tema per permettere al grande pubblico di immergersi a pieno nell’atmosfera. A tal proposito, proprio ieri, 19 novembre 2025, su Netflix è uscita la prima rom-com di Natale, Champagne Problems, il cui titolo richiama una canzone di Taylor Swift. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Champagne Problems: trama, cast e il richiamo a Taylor Swift

Cosa c’è di più bello che innamorarsi nel periodo di Natale, tra luci, regali, neve e tanto romanticismo? Lo sappiamo, in molti vorrebbero che la loro favola iniziasse così. Un qualcosa del genere, però, potrete trovarlo anche in Champagne Problems, film romantico uscito su Netflix ieri, 19 novembre 2025, e che apre la stagione delle rom-com natalizie unendo love story, humour e scenari francesi. La protagonista è Sydney Price, dirigente americana ambiziosa incaricata di acquistare Château Cassell, una prestigiosa maison di champagne. Il viaggio in Francia, poco prima di Natale, rappresenta per lei l’occasione per dare una svolta alla carriera. Durante una serata libera a Parigi, Sydney incontra Henri, un uomo affascinante con cui nasce subito una forte complicità. L’incanto svanisce il giorno dopo, quando scopre che Henri è l’erede dell’azienda che sta tentando di acquisire. Da quel momento, sentimenti e doveri professionali entrano in conflitto, complicati dall’intervento del patriarca Hugo Cassell, deciso a mettere alla prova ogni potenziale acquirente. Mentre Sydney e Henri cercano di capire se anteporre il lavoro o il loro legame nascente, la storia alterna tensioni familiari, ironia e romanticismo.

Un dettaglio che non è sfuggito è il titolo della commedia che è lo stesso di una famosa canzone di Taylor Swift. Nel cast troviamo: Minka Kelly (Sydney), Tom Wozniczka (Henri), Thibault de Montalembert (Hugo), insieme a Sean Amsing, Flula Borg, Astrid Whettnall, Xavier Samuel, Mitchell Mullen e Maeve Courtier-Lilley. Inoltre, si può dire che Champagne Problems, scritto e diretto da Mark Steven Johnson, racconta la storia di una donna che, nel momento cruciale della sua carriera, si interroga sul vero significato del successo. Partendo da una premessa romantica, l’intento del film è mostrare come i problemi possano essere non ostacoli, ma domande da affrontare.

Curiosità sulla rom-com e dove vederla in streaming

Il film è ambientato tra Parigi e la regione dello Champagne, soprattutto a Épernay e Reims. Le luci della capitale fanno da sfondo all’incontro tra Sydney e Henri, mentre i vigneti e le cantine locali aggiungono autenticità. I paesaggi innevati e le atmosfere eleganti creano il set perfetto per una rom-com natalizia europea, trasportando lo spettatore in una Francia calda, tradizionale e affascinante. Anche voi volete avere un primo ‘assaggio’ del Natale guardando questa commedia romantica? Bene, allora accedete al vostro account Netflix perché trovate Champagne Comedy in streaming proprio qui!

Programmi

