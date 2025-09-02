Disney+ sta per rilasciare una serie commedy esilarante: Glen Powell è un quarterback pasticcione nel primo trailer esplosivo Dopo Top Gun: Maverick, Glen Powell si reinventa in chiave comica: tra travestimenti, guai in campo e comicità, su Hulu debutta una nuova serie sportiva comedy

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Vi piacciono i travestimenti improbabili in stile Mrs. Doubtfire? Allora fermatevi un attimo e prestate un po’ di attenzione a ciò che stiamo per dirvi. Il 30 settembre arriverà in streaming su Disney+ Chad Powers, una nuova e divertente commedia sportiva con protagonista Glen Powell (che in questo progetto farete fatica a riconoscere) nei panni di un quarterback pasticcione e combina guai. Di recente è stato condiviso online il trailer della serie. Abbiamo suscitato il vostro interesse? Molto bene, allora proseguite la lettura per ulteriori dettagli.

Chad Powers, il trailer della serie con Glen Powell

Ebbene sì, Hulu ha pubblicato il primo trailer di Chad Powers, la nuova serie comedy sportiva con Glen Powell, noto per Top Gun: Maverick e prossimo a comparire in Twisters. La serie debutterà il 30 settembre e segna un passo importante nella carriera dell’attore, che interpreta il protagonista e ne ha curato la creazione. Nel filmato, Powell veste i panni di un quarterback goffo e determinato, costretto a rimettersi in gioco dopo un grave errore in campo. Inoltre, la clip alterna momenti comici e tensione sportiva, mostrando sia la comicità sia la sfida personale del protagonista. L’arrivo del nuovo "Chad" in squadra genera situazioni divertenti, ma mantiene il rischio che la sua vera identità venga scoperta.

Trama, cast e trailer di Chad Power

La serie racconta le vicende di Russ Holliday, un promettente quarterback la cui carriera universitaria viene compromessa da un episodio controverso. Per non rinunciare al football, Russ assume una nuova identità, Chad Powers, e si unisce a una squadra in difficoltà nel sud degli Stati Uniti, dando il via a una serie di equivoci, travestimenti e situazioni comiche che mettono alla prova sia il suo talento sia la capacità di mantenere il segreto. Creata da Powell e dallo sceneggiatore Michael Waldron, la serie si ispira a uno sketch ideato dall’ex quarterback Eli Manning e vede la produzione di NFL Films, Omaha Productions e 20th Television.

Il cast include Powell, Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez e Steve Zahn. Per Powell è il primo ruolo da protagonista assoluto in una serie TV, mentre partecipa anche come produttore esecutivo insieme ai fratelli Manning, Eli e Peyton. Hulu punta a unire commedia, sport e intrattenimento pop, con una storia che mescola identità segrete, sfide atletiche e comicità.

Dove vedere in streaming la serie Chad Powers

Questa esilarante commedia con Powell arriverà in streaming il 30 settembre 2025, sulla piattaforma Disney+.

