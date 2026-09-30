Chad Lowe, grave lutto per l’attore: morta la figlia Fiona. La causa della tragedia dopo l’incendio che aveva distrutto la loro casa
La figlia dell'attore e Kim Painter è morta a soli 13 anni. La famiglia ha comunicato la tragedia, chiedendo rispetto e privacy sul drammatico lutto.
Una tragedia ha colpito Chad Lowe e la sua famiglia: è morta a soli 13 anni Fiona Hepler Lowe, figlia dell’attore e della produttrice Kim Painter. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha descritto la ragazza come una presenza amatissima e speciale nella vita dei suoi cari. Fiona, appassionata di danza e ricordata per la sua creatività, frequentava ancora la scuola. La famiglia non ha comunicato la causa della morte. La sua scomparsa arriva dopo un anno particolarmente difficile per la famiglia Lowe. Di seguito, i dettagli.
Chad Lowe, il dolore per la morte della figlia Fiona: il comunicato della famiglia
La morte di Fiona Hepler Lowe, 13 anni, è stata annunciata dai genitori Chad Lowe e Kim Painter attraverso un messaggio alla stampa. La ragazza, appassionata di danza e descritta dalla famiglia come affettuosa, intelligente e creativa, era considerata una presenza centrale nella vita dei suoi cari: "Era adorata dalle sue sorelle e profondamente amata dai suoi genitori. In effetti, era la luce delle nostre vite". La famiglia ha chiesto riservatezza in un momento così doloroso e, senza rendere nota la causa della morte, ha rivolto un appello a chi affronta difficoltà legate alla salute mentale: "La sua scomparsa è devastante per tutta la nostra famiglia e chiediamo preghiere e rispetto della nostra privacy in questo momento. Se voi o qualcuno che conoscete state affrontando problemi di salute mentale, vi preghiamo di contattare la linea di assistenza per la prevenzione del suicidio e le crisi". Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine a TMZ, la ragazza sarebbe morta in casa nella notte di martedì.
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Chad Lowe, la tragedia della figlia dopo un periodo complicato
La scomparsa di Fiona arriva dopo un anno segnato da un’altra grave perdita per la famiglia. Nel gennaio 2025, infatti, l’abitazione di Pacific Palisades in cui erano cresciute le figlie di Chad Lowe e Kim Painter era stata distrutta dagli incendi. L’attore aveva raccontato pubblicamente la sofferenza vissuta dalla famiglia, sottolineando la forza dimostrata dalle figlie dopo essere tornate sul luogo dell’abitazione distrutta: "Il modo in cui hanno affrontato questa esperienza devastante è a dir poco straordinario. Sono ammirato dal loro spirito e dalla loro resilienza. Aiutarle a superare questi momenti difficili è il mio unico scopo. Essere il loro papà è la più grande gioia e il più grande privilegio della mia vita". In un precedente messaggio aveva poi sintetizzato il valore attribuito alla famiglia in quel momento: "Casa è davvero dove si trova il cuore. Tenete strette le persone che amate. Prendetevi cura gli uni degli altri. Questa cosa folle chiamata ‘vita’ è dannatamente preziosa".
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