Chad Lowe, svolta nella morte della figlia Fiona: svelate le scioccanti cause del decesso della tredicenne
La famiglia rompe il silenzio dopo la tragedia in California: emersi i drammatici dettagli sul decesso della tredicenne Fiona
Un dramma tremendo ha colpito la famiglia dell’attore Chad Lowe e della moglie Kim Painter: la loro secondogenita Fiona è morta a soli 13 anni. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di martedì 29 settembre all’interno di una struttura ospedaliera in California, ma gli aggiornamenti sulle cause della morte sono arrivati solo nelle scorse ore.
Svelate le cause della morte di Fiona, la figlia di Chad Lowe e Kim Painter
La notizia della morte di Fiona Lowe è stata diffusa dai genitori il giorno successivo attraverso una nota ufficiale in cui non sono state specificate le circostanze del decesso, limitandosi a ricordare Fiona come una ragazza brillante, affettuosa, piena di creatività e con una grande passione per il ballo. Gli ultimi aggiornamenti rivelano, tuttavia, che la 13enne si sarebbe tolta la vita volontariamente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La coppia – che ha altre due figlie, Mabel e Nixie – ha chiesto rispetto per il dolore della famiglia e ha inserito nel comunicato il contatto del 988 Suicide & Crisis Lifeline, il numero verde statunitense per il supporto psicologico e la prevenzione del suicidio. Successivamente, i rilievi del medico legale hanno confermato la natura volontaria del gesto.
Una serie di drammi per la famiglia Lowe
Questo doloroso evento si aggiunge a un periodo già molto complesso per la famiglia Lowe. All’inizio del 2025, infatti, la loro abitazione di Pacific Palisades era stata distrutta dagli incendi che avevano colpito l’area di Los Angeles. In quell’occasione, l’attore aveva pubblicato sui social alcuni scatti delle figlie tra le macerie, esprimendo profonda gratitudine per il loro spirito di adattamento e definendo il ruolo di padre come il privilegio più grande della propria vita. Sempre sui social, nel novembre 2025, Chad Lowe aveva festeggiato il tredicesimo compleanno di Fiona dedicandole un affettuoso "continua a ballare per sempre".
Chi è Chad Lowe
Chad Lowe è un attore e regista statunitense, nato il 15 gennaio 1968. È noto al grande pubblico principalmente per la sua carriera televisiva, per essere il fratello minore del celebre attore Rob Lowe ed ex marito del premio Oscar Hilary Swank. Oltre alla recitazione, da anni lavora con successo dietro la macchina da presa come regista per diverse serie televisive americane, tra cui Pretty Little Liars, Bones, Brothers & Sisters, Supergirl, e 9-1-1.
Potrebbe interessarti anche
Chad Lowe, grave lutto per l’attore: morta la figlia Fiona. La causa della tragedia dopo l’incendio che aveva distrutto la loro casa
La figlia dell'attore e Kim Painter è morta a soli 13 anni. La famiglia ha comunicat...
Chad Gilbert è morto, addio alla star dei New Found Glory: le cause della tragica morte a 45 anni
Il mondo della musica piange la scomparsa di Chad Gilbert, musicista e fondatore dei...
Richard Gere, stasera in Tv (gratis) il suo cult meno conosciuto: il film per 'cancellare' Pretty Woman
Biopic su Rai 1, grandi classici e azione: da Giovannino Guareschi a Scarface, fino ...
Alberto Sordi Secret, il ritratto inedito che il pubblico non ha mai visto: cosa si nascondeva dietro quella maschera diventata immortale
Il docufilm di Igor Righetti racconta l’uomo dietro la maschera: infanzia, amori, se...
Larissa Iapichino, chi era il fidanzato (famoso) e con chi sta oggi: la vita privata della saltatrice in alto
Larissa Iapichino si prende la scena agli Europei di atletica 2026: stasera 16 agost...
Outer Banks 5, Netflix non si ferma alla quinta stagione e scava nel passato: in arrivo il prequel (e questa volta cambia davvero tutto)
Netflix prepara il prequel della serie di successo: la storia sarà ambientata vent’a...
Emmy Awards 2026: The Pitt fa (ancora) il bis e Noah Wyle entra nella storia, ma la vera sorpresa è Widow's Bay
La serie HBO Max conquista il secondo Emmy consecutivo come miglior drama. L'attore ...
I film in onda in TV stasera, sabato 19 settembre 2026: da Immaturi con Raoul Bova a Benvenuti al Sud con Claudio Bisio
Scoprite le migliori proposte di questa sera: dall’adrenalinico San Andreas su Itali...