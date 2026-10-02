Chad Lowe, svolta nella morte della figlia Fiona: svelate le scioccanti cause del decesso della tredicenne La famiglia rompe il silenzio dopo la tragedia in California: emersi i drammatici dettagli sul decesso della tredicenne Fiona

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Un dramma tremendo ha colpito la famiglia dell’attore Chad Lowe e della moglie Kim Painter: la loro secondogenita Fiona è morta a soli 13 anni. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di martedì 29 settembre all’interno di una struttura ospedaliera in California, ma gli aggiornamenti sulle cause della morte sono arrivati solo nelle scorse ore.

Svelate le cause della morte di Fiona, la figlia di Chad Lowe e Kim Painter

La notizia della morte di Fiona Lowe è stata diffusa dai genitori il giorno successivo attraverso una nota ufficiale in cui non sono state specificate le circostanze del decesso, limitandosi a ricordare Fiona come una ragazza brillante, affettuosa, piena di creatività e con una grande passione per il ballo. Gli ultimi aggiornamenti rivelano, tuttavia, che la 13enne si sarebbe tolta la vita volontariamente.

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La coppia – che ha altre due figlie, Mabel e Nixie – ha chiesto rispetto per il dolore della famiglia e ha inserito nel comunicato il contatto del 988 Suicide & Crisis Lifeline, il numero verde statunitense per il supporto psicologico e la prevenzione del suicidio. Successivamente, i rilievi del medico legale hanno confermato la natura volontaria del gesto.

Una serie di drammi per la famiglia Lowe

Questo doloroso evento si aggiunge a un periodo già molto complesso per la famiglia Lowe. All’inizio del 2025, infatti, la loro abitazione di Pacific Palisades era stata distrutta dagli incendi che avevano colpito l’area di Los Angeles. In quell’occasione, l’attore aveva pubblicato sui social alcuni scatti delle figlie tra le macerie, esprimendo profonda gratitudine per il loro spirito di adattamento e definendo il ruolo di padre come il privilegio più grande della propria vita. Sempre sui social, nel novembre 2025, Chad Lowe aveva festeggiato il tredicesimo compleanno di Fiona dedicandole un affettuoso "continua a ballare per sempre".

Chi è Chad Lowe

Chad Lowe è un attore e regista statunitense, nato il 15 gennaio 1968. È noto al grande pubblico principalmente per la sua carriera televisiva, per essere il fratello minore del celebre attore Rob Lowe ed ex marito del premio Oscar Hilary Swank. Oltre alla recitazione, da anni lavora con successo dietro la macchina da presa come regista per diverse serie televisive americane, tra cui Pretty Little Liars, Bones, Brothers & Sisters, Supergirl, e 9-1-1. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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