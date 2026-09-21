Chad Gilbert è morto, addio alla star dei New Found Glory: le cause della tragica morte a 45 anni Il mondo della musica piange la scomparsa di Chad Gilbert, musicista e fondatore dei New Found Glory, scomparso a soli 45 anni: a dare l'annuncio la moglie e la band

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il mondo della musica piange Chad Gilbert, membro fondatore, chitarrista e corista del gruppo pop-punk New Found Glory, morto il 20 settembre 2026 a 45 anni. Almeno per ora non sono state rivelate le cause della morte, anche se anni fa all’artista era stato diagnosticato un tumore, di cui lui stesso aveva parlato lo scorso aprile, quando la situazione era già peggiorata. Al suo fianco quando ha esalato l’ultimo respiro c’erano la moglie Lisa Cimorelli e la mamma, come da sua volontà.

Chad Gilbert è morto: l’annuncio della scomparsa

"La mattina del 20 settembre, Chad Everett Gilbert si è spento serenamente nel sonno. Ha lasciato questo mondo circondato da amici e familiari e ha esalato l’ultimo respiro con sua moglie e sua madre al suo fianco, proprio come desiderava" – così inizia il messaggio Instagram scritto dalla moglie di Chad Gilbert in una dichiarazione congiunta con la band del musicista.

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Successivamente il post ha lasciato trasparire il dolore provato dalle persone a lui più vicine: "Siamo devastati e sconvolti dalla rapidità con la quale ci ha lasciati, ma al tempo stesso grati per la serenità e la pace che ha saputo donarci. La folla di visitatori che si è riversata nella hall dell’ospedale in un attimo testimonia quanto Chad fosse amato e stimato, e quanto lo sarà per sempre. Era un musicista leggendario, ma il suo più grande successo era essere marito e padre. I suoi sogni più grandi si sono avverati".

Era stato lui stesso lo scorso aprile a parlare in un’intervista a "People" dei vari tumori che i medici gli avevano diagnosticato, tre al cervello e un carcinoma adrenocorticale al quarto stadio, anni dopo le cure per un raro cancro alle ghiandole surrenali.

La carriera dell’artista

Chad Gilbert era nato il 9 marzo 1981 a Coral Springs, in California. Sin da ragazzo aveva manifestato una grande passione per la musica, che lo ha portato a suonare in diverse band, anche se la popolarità vera e propria è arrivata con il gruppo che lui stesso ha fondato nel 1997 insieme a Jordan Pundik, Steve Klein, Ian Grushka e Joe Marino (che, però, era stato presto sostituito da Cyrus Bolooki), i New Found Glory.

E’ stato nello stesso anno che era arrivata la firma del contratto con la casa discografica Drive-Thru Records, mossa che lo ha spinto a prendere una decisione che poteva sembrare coraggiosa, lasciare le scuole superiori. L’idea di mettere in cantiere un progetto che dava loro entusiasmo ha però messo da parte ogni loro dubbio: "Eravamo seduti a un tavolo a pranzo con altre otto persone. Eravamo tutti degli strambi con i capelli tinti, e non ci importava chi fossi o che aspetto avessi: l’importante era che appartenessimo al gruppo. Alcuni di noi frequentavano scuole superiori diverse nella stessa città, ma avevamo vissuto le stesse esperienze. Abbiamo formato questa band perché volevamo continuare a sentirci parte di qualcosa", è stato lo stesso Gilbert a raccontare questo aneddoto a ‘New Noise’ qualche mese fa.

I successi maggiori sono arrivati tra fine anni ’90 e inizio anni 2000, quando la band era considerata una delle più promettenti nel panorama pop rock. Tra i loro brani entrati nella storia c’è il singolo principale del 2002 "My Friends Over You", che ha raggiunto l’85ª posizione della classifica Billboard Hot 100.

Gilbert è stato sposato con Hayley Williams, la cantante dei Paramore, a cui è stato legato per dieci anni a partire dal 2007, quando lei aveva 18 anni e lui era sposato con Sherri DuPrey (il divorzio è arrivato un anno dopo). L’artista e la giovane si sono poi fidanzati nel 2014, si erano sposati nel 2016 e si erano separati nel 2017. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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