Cesaroni 7, la frecciata di Micol Olivieri fa infuriare i fan: "Devi solo ringraziare", e Niccolò Centioni interviene Con il ritorno de I Cesaroni in prima serata l’ex volto di Alice rompe il silenzio mentre Niccolò Centioni riaccende il dibattito con nuove dichiarazioni su fratture e assenze nel cast.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il ritorno in prima serata de I Cesaroni, andato in onda su Canale 5 con i primi due episodi del nuovo ciclo, ha riaperto non solo una delle pagine più amate della fiction italiana, ma anche una serie di dinamiche mai davvero sopite tra i protagonisti storici. In questo clima di nostalgia e curiosità, Micol Olivieri è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione, complice un contenuto social pubblicato proprio nelle ore della messa in onda che molti hanno interpretato come una risposta indiretta, o addirittura una presa di distanza, dal passato televisivo che l’ha resa celebre. Il suo messaggio ha immediatamente acceso il dibattito tra fan e spettatori, riaprendo una questione che ciclicamente torna a galla ogni volta che si parla della storica serie.

Il ritorno dei Cesaroni e il post-frecciata di Micol Olivieri che fa discutere

Il nuovo avvio de I Cesaroni ha riportato sullo schermo volti noti e nuove dinamiche narrative, con grande attenzione da parte del pubblico affezionato. Tuttavia, proprio mentre la serie tornava in onda, il nome di Micol Olivieri è diventato virale per ragioni completamente esterne alla trama, alimentando un’ondata di commenti contrastanti.

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Nel suo contenuto social, l’ex attrice ha ribadito il percorso della sua vita dopo la televisione, sottolineando la sua dimensione personale e familiare. Per risponde a tutti quelli che le chiedevano cosa avesse fatto dopo la fiction, Olivieri ha pubblicato un breve video in cui balla insieme ai suoi due figli sulle note di Michael Jackson, scrivendo: "Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero, ho una relazione stabile da 13 anni, sto crescendo 2 figli. Sono diventata la donna che volevo essere". È bastato questo per dividere il pubblico: da un lato chi ha letto il messaggio come una semplice rivendicazione identitaria, dall’altro chi invece lo ha interpretato come una frecciatina indiretta alla serie che l’ha resa popolare. Il risultato è stato comunque una valanga di reazioni, molte delle quali critiche.

La bufera tra fan de I Cesaroni e le interpretazioni contrastanti

Sui social, la discussione si è rapidamente polarizzata e ha assunto toni accesi. Tra i commenti più condivisi si leggono frasi come "Io sinceramente a posto di questo video (inutile) avrei fatto un semplice augurio per la nuova stagione a tutto il cast, sembra quasi che stai rosicando…" oppure "Tu sei conosciuta grazie ai Cesaroni" e ancora "Intanto se sei qui è grazie a quello". Non sono mancati attacchi più diretti: "Ma per favore ringrazia I Cesaroni a vita" oppure "Sei ‘conosciuta’ grazie soprattutto a questa serie, non l’hai fatta vedere manco ai tuoi figli (detto da te in una intervista) non riesco a capire perché rinnegare così quel periodo". Altri utenti hanno invece provato a mantenere una posizione più riflessiva, scrivendo: "Il senso di questo video proprio oggi che vanno in onda i Cesaroni?! Stai facendo solo una brutta figura, se sei così conosciuta è grazie a loro. Vuoi o non vuoi sono stati parte della tua vita e dovresti solo ringraziare" e "Leggo che non rinneghi nulla. Però si può dire che questo video sinceramente non è per niente di buon gusto?".

Niccolò Centioni commenta la lite con Micol Olivieri e le altre assenze nel cast

A riportare equilibrio nella discussione sono arrivate anche le dichiarazioni di Niccolò Centioni, che nella serie interpreta Rudy. In una recente intervista a Fanpage, l’attore ha ripercorso non solo il suo ritorno sul set, ma anche i rapporti con alcuni ex colleghi, affrontando direttamente il tema delle vecchie tensioni. Parlando proprio di Micol Olivieri, Centioni ha chiarito: "Il motivo principale per cui abbiamo litigato dopo aver fatto insiem Pechino Express? Fu un mio commento rilasciato in un’intervista. Dissi apertamente che non mi era piaciuto il modo in cui mi aveva trattato durante le riprese. In TV, però, tagliarono quasi tutto e il pubblico non riuscì a capire l’origine del nostro allontanamento. Di conseguenza, lei iniziò a difendersi sui propri social, io feci lo stesso sui miei e, alla fine, scoppiò una vera e propria guerra mediatica". Poi la pace: "Sono stato io a fare il primo passo quando l’ho rivista ai funerali di Antonello Fassari, mi sono scusato con lei per aver detto cose che forse avrei dovuto tacere, e lei ha fatto lo stesso. Mi dispiace molto che non sia sul set". Ma cosa ne pensa l’attore dell’assenza della collega sul set? Ecco cosa ha detto: "L’assenza di Micol non dipende da una sua scelta o da un rifiuto della produzione. Il personaggio di Alice non era previsto nella trama, hanno cambiato completamente il racconto. Quanto agli altri, pazienza. La gente si abitua, le cose cambiano".

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