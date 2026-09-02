Cesare Cremonini e l’amore, dalla delusione con Giorgia Cardinaletti a Caterina Licini: tutte le fidanzate che hanno ispirato le sue canzoni Cesare Cremonini va in onda su Rai 1 con il suo mega-concerto. Qui tutti i dettagli sulla sua vita privata

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Cesare Cremonini è il protagonista della prima serata di Rai 1 di oggi 2 settembre, quando va in onda Roma, baby. Cremonini Live Circo Massimo, il documentario dedicato all’imperdibile concerto del 6 giugno 2026 tenutosi nella Capitale e che hanno anche visto la presenza di Jovanotti, Elisa e Luca Carboni. Dietro ad ogni suo testo, ci sono storie d’amore che negli anni hanno contraddistinto la sua musica e la sua quotidianità. Scopriamo chi sono le donne che nel corso degli anni hanno conquistato il suo cuore e ispirato le sue canzoni più celebri

Cesare Cremonini, la vita privata e le sue compagne: da Erika Monti a Malika Ayane

All’età di 16 anni, il cantautore bolognese ha conosciuto, durante il liceo, Erika Monti. A lei Cremonini ha dedicato varie canzoni come Piccola Ery. I due sono stati insieme per ben nove anni, tanto che la loro storia è stata davvero molto importante anche se è poi volta al termine. Proprio il brano Marmellata#25 è stato dedicato alla fine della loro relazione e a quel senso di vuoto provato al termine di un amore lunghissimo. Dopodiché, Cremonini è stato legato sentimentalmente alla cantante Malika Ayane, che ha conosciuto nel 2009 durante una cerimonia al Quirinale.

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In quell’anno, lei ha anche partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ricomincio da Qui che è stato scritto proprio insieme a Cesare Cremonini e che ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini e il riconoscimento della Sala Stampa Radio e Tv. Dopo una vacanza in Messico, i due si sono lasciati e nel 2011 Malika ha iniziato una storia con un altro uomo. Nel 2018, è invece stata la volta di Martina Maggiore, con cui il cantante è stato per circa quattro anni.

L’ex coppia si è conosciuta a Bologna e, nonostante la grande differenza d’età, hanno costruito un rapporto ben solido. Nel 2023 è arrivata la conferma ufficiale sulla fine della loro storia d’amore e, nel 2025, la stessa Martina ha scritto un libro intitolato "Martina Maggiore: ma che stupida ragazza", in cui ha raccontato la fine della loro relazione.

L’amore con Giorgia Cardinaletti e l’attuale fidanzata

Cesare Cremonini si è poi legato alla giornalista Giorgia Cardinaletti, che ha incontrato durante un’intervista fatta per il Tg1. Nel 2023 i due hanno iniziato a frequentarsi e, anche se entrambi sono sempre stati molto riservati, la loro storia d’amore è diventata presto un tema gettonatissimo delle cronache del gossip. Tra loro l’amore è terminato nel 2024 e, solamente in seguito, il cantautore ha affermato che il loro legame è stato molto importante per il suo percorso personale. Poco dopo, Cardinaletti ha iniziato una relazione con Francesco Bechis, che sembra destinata ad arrivare all’altare.

Dopo la rottura, Cesare ha iniziato una relazione con Caterina Licini, ex ballerina ed ex allieva del talent show Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti sul set del videoclip di Ora che non ho più te, l’iconico brano del cantante. Dopo diverse indiscrezioni, la coppia è uscita allo scoperto nel mese di gennaio 2026, quando entrambi hanno condiviso fotografie riguardanti un viaggio negli Stati Uniti fatto insieme.

Durante il concerto al Circo Massimo di Roma che vedremo su Rai 1 mercoledì 2 settembre, Cremonini ha inoltre invitato la sua fidanzata sul palco ed entrambi hanno ballato insieme sulle note de La ragazza del futuro. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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