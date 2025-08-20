Cesare Cremonini, vacanza d’amore con Caterina Licini: il feeling è ormai evidente Continua la frequentazione tra il cantante e l’ex ballerina di Amici, attualmente in barca insieme alle Isole Eolie: scopriamo di più su di loro.

Sono ormai alcuni mesi che circolano voci sulla frequentazione tra il cantante Cesare Cremonini e l’ex ballerina di Amici Caterina Licini. La ragazza ha infatti seguito l’artista in tutte le tappe del suo ultimo tour, apparendo più volte nei settori riservati e accanto al cantante dopo i concerti. Nonostante i due diretti interessati non abbiano confermato ufficialmente la loro relazione, il feeling appare ormai evidente, soprattutto dopo le ultime foto pubblicate dal noto settimanale Chi che vedono il cantante e l’ex ballerina in vacanza insieme: scopriamo di più.

Cesare Cremonini e Caterina Licini, vacanze romantiche alle Isole Eolie

Ebbene sì, come rivelato dal noto settimanale Chi, Cesare Cremonini e la nuova presunta fidanzata Caterina Licini starebbero passando le loro romantiche vacanze insieme alle Isole Eolie. Dopo il grande tour che ha visto impegnato il cantante in diverse tappe, con la presenza costante di Caterina, la coppia ha deciso di godersi qualche giorno di relax in barca con un gruppo di amici. Il settimanale ha pubblicato alcuni scatti esclusivi attraverso i quali non emerge una plateale intimità tra il cantante e l’ex ballerina, ma il feeling tra loro rimane ad ogni modo più che palese. Gli indizi di una splendida storia d’amore ci sono tutti, e chissà che presto non possano arrivare conferme ufficiali anche dai diretti interessati.

Chi è Caterina Licini, da Amici al lavoro di Copywriter

Caterina Licini, classe 1990, è nota al pubblico per aver partecipato come ballerina nel 2011 al talent Amici di Maria De Filippi nella squadra del Professor Luciano Cannito. Successivamente, Caterina ha però deciso di lasciare la professione di ballerina per dedicarsi a un percorso completamente diverso. Dopo aver frequentato l’Istituto Europeo di Design di Milano, l’ex ballerina ha infatti intrapreso una carriera come Content Creator e Copywriter.

Allo stesso tempo, Caterina coltiva numerosi hobby tra i quali la passione per il surf e il motociclismo e nel tempo ha anche fondato un brand di abbigliamento tecnico pensato proprio per gli sport acquatici. Dopo il primo avvistamento accanto a Cesare Cremonini avvenuto a gennaio 2025, tra le nevi di Cortina d’Ampezzo, la ragazza è stata poi avvistata a Lignano Sabbiadoro sempre con lui, e successivamente in molte tappe del tour del cantante. Da parte sua non è ancora arrivata nessuna conferma in merito alla presunta storia d’amore con Cremonini, ma dopo la romantica vacanza tra le Isole Eolie chissà che qualcosa non possa finalmente cambiare e che i due non decidano di uscire allo scoperto.

