Cesare Cremonini, un post su Instagram ufficializza la nuova fidanzata: chi è Caterina Licini (e perché sono a Londra)
Il cantautore bolognese è uscito allo scoperto, con una foto social ricondivisa anche dalla ragazza. Lei ha un passato nella danza e nel talent di Maria De Filippi.
Un post su Instagram e i dubbi svaniscono. Cesare Cremonini ha pubblicato una serie di scatti da Londra, dove si trova per lavorare al nuovo album prima delle prove generali del tour estivo. E tra le foto c’è lei: Caterina Licini, che ha ripostato le storie del cantautore bolognese con un cuore e la bandiera inglese. Una conferma silenziosa ma eloquente di quello che in molti già sospettavano. L’ex frontman dei Lunapop ha ritrovato l’amore. Ecco tutti i dettagli della storia qui sotto.
Cesare Cremoni, chi è la nuova fiamma Caterina Licini
Padovana, 33 anni. Caterina Licini ha un passato nel mondo della danza classica, e un’esperienza da concorrente di Amici di Maria De Filippi, di cui ha fatto parte nell’edizione 2011-2012. Non è arrivata al Serale, ma quella partecipazione le ha aperto le porte di produzioni importanti: ha lavorato in progetti Rai, in diversi musical e ha fatto parte del corpo di ballo del tour Kom11 di Vasco Rossi. Patita di motociclette e di surf, Caterina ha poi lasciato la danza e oggi vive a Milano. Dove lavora come copywriter e content creator.
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Secondo le ultime indiscrezioni, lei e Cesare Cremonini si sarebbero incontrati sul set del video di "Ora che non ho più te", brano che racconta proprio la fine di una storia d’amore. Caterina, a quanto pare, è la ragazza bionda che nel video carica Cremonini in moto. La sua presenza era già emersa sul profilo del cantante durante il suo ultimo viaggio on the road negli USA, da Miami verso Los Angeles. Le foto londinesi, però, hanno sciolto ogni dubbio: Caterina Licini è la nuova fiamma di Cesare Cremonini.
Il tour estivo 2026 di Cesare Cremonini
Mentre gode di un mese di pausa creativa a Londra, Cremonini si prepara intanto a tornare in Italia per le prove generali di uno dei tour estivi più attesi dell’anno. Il via è fissato il 31 maggio a Gorizia, con la data zero, e poi si entrerà nel vivo con le grandi piazze italiane. La prima data romana al Circo Massimo è già andata sold out, tanto da spingere l’organizzazione ad aggiungere un secondo appuntamento. Ecco tutti gli appuntamenti del tour in arrivo questa estate:
- 31 maggio – Gorizia, Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta (data zero)
- 6 giugno – Roma, Circo Massimo (sold out)
- 7 giugno – Roma, Circo Massimo (nuova data)
- 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura
- 13 giugno – Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
- 17 giugno – Firenze, Visarno Arena.
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