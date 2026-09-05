Cesare Cremonini, una sola notte per il nuovo album: il concerto a Londra per 'Amateur' in una dimensione inedita Un concerto in esclusiva per presentare il nuovo album 'Amateur', con cui Cesare Cremonini ha voluto esplorare una dimensione più intima di sé e della sua musica

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Addio ai grandi palchi, per ora, per Cesare Cremonini. L’artista bolognese chiude la stagione dei grandi numeri, prende il suo nuovo disco e va a suonarlo davanti a poche migliaia di persone, in un teatro di Londra. Il 20 ottobre 2026 l’O2 Shepherd’s Bush Empire ospiterà One Night in London, una serata sola, irripetibile, costruita per far ascoltare dal vivo per la prima volta Amateur, il nuovo album.

Ma, in fondo, chi conosce quella sala sa già cosa aspettarsi: legno, velluto rosso, un palco a pochi metri dalle prime file e mezzo secolo di concerti stratificati sui muri. L’esatto opposto delle scalinate, dei maxischermi e delle passerelle che attraversano il prato. Ed è proprio questo il senso dell’operazione.

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Un disco nato suonando, in una stanza di Londra

Amateur prende forma allo Studio 13 di Londra, dove Cremonini ha lavorato gomito a gomito con alcuni tra i musicisti più rispettati della scena internazionale. L’idea di partenza è quella di rimettere gli strumenti veri al centro, lasciare che le canzoni si costruiscano nella stanza, tra persone che si guardano negli occhi mentre registrano. Il titolo, del resto, parla da solo: amateur è chi fa una cosa perché la ama, prima ancora che per mestiere. La capitale britannica non è stata solo la sede dei lavori, ma il luogo in cui il progetto ha trovato la sua identità sonora. Tornarci per il debutto dal vivo, allora, è quasi una conseguenza naturale.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà anche Donny McCaslin, il sassofonista americano che ha dato fiato e nervi a Blackstar, l’ultimo, immenso capitolo di David Bowie. McCaslin ha suonato nel disco e sarà special guest della serata.

Come partecipare a One Night in London: vinile deluxe e biglietti Mastercard

L’ingresso al concerto londinese passa da due strade, entrambe fuori dagli schemi abituali. Chi risiede nel Regno Unito può ottenere l’accesso preordinando il vinile deluxe di Amateur entro il 16 settembre: in pratica è il disco a diventare il biglietto.

Per tutti gli altri, Italia compresa, è previsto un numero limitato di biglietti riservati ai titolari di Carta Mastercard, acquistabili anche dal nostro Paese tramite Ticketmaster UK. Sul palco salirà una formazione mista di musicisti italiani e stranieri, con una sezione fiati importante, costruita apposta per far respirare il nuovo repertorio nella sua versione live.

AMATOUR – Live Indoor 2026: le date nei palasport italiani

Londra, però, è solo l’apertura. La notte inglese fa da prologo ad AMATOUR – Live Indoor 2026, il ritorno di Cremonini nei palasport italiani con sei appuntamenti tra Bologna, Torino e Milano, al via dal 27 novembre. Le prevendite partono il 7 settembre e, conoscendo la velocità con cui spariscono i suoi biglietti, conviene mettere una sveglia. Dopo mesi passati a cantare sotto il cielo aperto, ritrovarlo al chiuso, con un impianto costruito sul dettaglio e non sulla distanza, sarà un’esperienza diversa: più vicina e più nitida.

Una sola notte a Londra, poi il rientro a casa. In mezzo, un album che sembra nato proprio per essere suonato così: senza rete, con le mani sugli strumenti e la voglia evidente di ripartire da zero. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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