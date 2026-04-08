Cesare Cremonini: “La vita è capace di distruggerti”, le parole che gelano i fan prima del tour
A poche settimane dal #CremoniniLIVE26, il cantautore condivide su Instagram riflessioni intime sul dolore e sulla musica come cura
Cesare Cremonini ha catturato l’attenzione dei fan con un messaggio intenso sui social, che unisce amarezza e speranza. Dal suo soggiorno londinese, il cantautore parla del dolore e di come la musica gli permetta di trasformarlo in esperienza creativa. Un testo che anticipa la prossima tournée, rivelando una dimensione più personale e intima, visibile soprattutto nei suoi occhi.
Cesare Cremonini e il messaggio social tra dolore e rinascita
Con un breve video dagli Studio 13 di Londra, Cremonini ha condiviso un pensiero che ha subito fatto discutere i fan:
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"Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza".
Il cantautore racconta di dedicare ogni giorno alla trasformazione del dolore in nuove visioni: "Ogni giorno della mia vita è dedicata ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio". Queste parole mostrano un lato vulnerabile di Cremonini, dove la musica non è solo intrattenimento, ma terapia personale, uno strumento per affrontare momenti complessi e restituire al pubblico emozioni autentiche.
Il nuovo tour: date e attese
Il #CremoniniLIVE26 partirà il 13 giugno ecco tutte le date:
- 31 maggio – Gorizia, Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta
- 6 giugno – Roma, Circo Massimo
- 7 giugno – Roma, Circo Massimo
- 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura
- 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
- 17 giugno – Firenze, Visarno Arena
Cesare Cremonini e la schizofrenia
Nonostante il successo nazionale, Cremonini non ha mai nascosto le difficoltà personali. Nel 2020 ha rivelato di convivere con una lieve forma di schizofrenia, seguita da terapia farmacologica e percorso di cura. In un’intervista al Corriere della Sera dello scorso novembre, il cantautore ha spiegato: "È un percorso che continua. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso".
Queste rivelazioni mostrano un artista che non teme di raccontarsi, usando la musica come strumento per condividere fragilità e resilienza, trasformando esperienze personali in un ponte diretto con il pubblico.
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