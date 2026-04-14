Cesare Cremonini, la luce dopo il post che ha spaventato tutti: “Dico grazie al dolore”. E svela la produzione (sorprendente) di nuove canzoni Il cantautore bolognese aveva preoccupato i fan, la settimana scorsa, pubblicando parole criptiche e piene di sofferenza. Poi la spiegazione approfondita due giorni fa.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La scorsa settimana, con le sue parole, Cesare Cremonini aveva allarmato i fan. Colpa di un post inatteso, in cui il cantautore bolognese dichiarava cripticamente: "Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni". Domenica 12 aprile è arrivato il seguito, ma stavolta al buio si è sovrapposta la chiarezza. Cesare ha rassicurato tutti – in parte anche sé stesso – rivelando cosa intendeva dire con le sue dichiarazioni. E offrendo uno squarcio inedito sullo straordinario momento creativo che sta attraversando. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Cesare Cremonini, la confessione social dopo lo choc

"Vorrei dirvi qualcosa sul dolore". Così Cesare Cremonini ha scelto di rispondere alle preoccupazioni dei fan. Aprendo una riflessione articolata (e sincera) sul suo rapporto con la sofferenza. "Vi porto", scrive l’artista, "la testimonianza del mio modo di reagire agli squarci dell’anima non rimarginabili che la vita ci regala come possibilità e non come punizione. Parlo del (molto) coraggio che ci vuole per non scappare e far fluire il proprio soffio, continuando sempre a cercare di intonare le proprie frequenze".

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Il cantautore ci tiene a chiarire subito un punto: non crede nell’equazione "sofferenza = artista". La ritiene "una lettura banale e un alibi per troppi fancazzisti". Il suo modo di attraversare il dolore è invece fatto di coraggio, studio e musica: "Torno al mio amato sassofono, a cui sto dedicando sacrifici e una grossa parte della vita." E cita Vitaliano Brancati: "Ci sono sofferenze che scavano nella persona come i buchi di un flauto, e la voce dello spirito ne esce melodiosa."

La rivelazione sul momento creativo di Cremonini

Ma è l’ultimo passaggio di questo sfogo, inaspettato e splendente, quello che ha più colpito i fan. "Registro una canzone nuova al giorno", dice, "sono nel periodo più creativo e luminoso della mia vita. Al dolore posso dire solo grazie e il motivo per cui ne parlo spesso è questo. E dico grazie anche a tutti voi. A presto". Una dichiarazione che ribalta completamente la preoccupazione nata dal post precedente, restituendo l’immagine di un artista che ha trasformato la propria sofferenza in un carburante creativo straordinario.

Passata così la paura, le reazioni sotto al post sono state immediate e commoventi. "Il tuo è un coraggio feroce: quello di farti a pezzi davanti a tutti e poi ricostruirti", scrive un fan. "Sei stato la nostra terapia e la nostra salvezza nei momenti più difficili", dice un altro. E anche i colleghi più noti hanno risposto all’appello. Da Baby K, che ha commentato con "Non è facile trovare la chiave, ma una volta trovata può aprire porte ad orizzonti inimmaginabili", a Mariasole Pollio, che si è limitata a un cuore rosso. Nessuno, stavolta, ha lasciato Cesare da solo.

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