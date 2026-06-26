Cremonini, Ligabue, Olly: la musica si ferma. Perché sparire, oggi, è l'unico modo per dire qualcosa Cremonini molla gli stadi, Olly si concede un anno sabbatico prima di San Siro, Ligabue pianifica una pausa lunga un'era. Tre carriere diversissime, una sola lezione: nell'industria discografica di oggi, sparire può valere più che esserci sempre

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Stare fermi più di tre mesi, oggi, basta per essere dichiarati commercialmente morti. È la regola non scritta che governa la musica nell’era dello streaming: presenza costante, pubblicazioni a raffica, contenuti social senza sosta, pena la temuta "invisibilità" che si traduce in calo di ascolti e di rilevanza. Un obbligo quasi contrattuale che non lascia spazio a noia, vuoto e vita vera, esattamente gli ingredienti senza i quali, forse, non si scrive una buona canzone.

Il conto, però, arriva sempre. E negli ultimi mesi a presentarlo sono stati pure i grandi nomi della musica internazionale. Lewis Capaldi ha fermato i live per gestire la sindrome di Tourette e un’ansia diventata ingestibile. Stromae ha raccontato pubblicamente, anche nei suoi testi, un esaurimento che lo ha portato vicino al baratro. Charli xcx, dopo il trionfo di Brat, ha parlato di danni ai nervi del collo e alla schiena per le coreografie del tour, scegliendo di ridurre drasticamente il tempo passato online per proteggere quel poco equilibrio che gli restava. E in Italia, prima di tutti, c’era stato Sangiovanni. A 21 anni, nel febbraio 2024, ha rimandato l’uscita di Privacy e l’evento al Forum di Assago dicendo semplicemente di non avere più le energie. Il suo ritorno, tra 2025 e 2026, ha mostrato quanto possa essere più produttivo uno studio di registrazione vissuto come terapia piuttosto che come catena di montaggio.

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Su questo sfondo si muovono le storie di Cesare Cremonini, Olly e Luciano Ligabue, tre generazioni diverse che hanno scelto, ognuno a modo suo, di esercitare il diritto al silenzio.

Cremonini e il sax, la terapia che gli stadi non potevano dare

Dopo Imola, dopo il Circo Massimo, dopo un Live 26 da stadi pieni all’inverosimile, Cesare Cremonini ha dichiarato di voler staccare la spina. Non di certo un addio ma semplicemente il rifiuto di rientrare nel meccanismo "pausa, album, tour" che governa da decenni l’industria. Nei primi mesi del 2026, l’artista bolognese ha ammesso pubblicamente di aver attraversato un momento personale durissimo, ai limiti dell’autodistruzione.

E poi, la sua via d’uscita è stato il sassofono. Uno strumento che in molti gli avevano sconsigliato di affrontare da adulto e che invece Cremonini ha studiato ogni giorno, trasformando la disciplina tecnica in un ancoraggio mentale. Il sax è poi finito davvero sul palco, in cinque concerti dal vivo. E la cosa più bella è che il percorso non è stato solitario: Cremonini lo ha condiviso con il suo sassofonista Matteo, fermo da tempo per un dolore personale profondo.

Da questa esperienza arriva anche una critica netta al sistema. Cremonini ha puntato il dito contro la fretta con cui oggi si spinge ogni nuovo artista verso gli stadi, come se quello fosse l’unico metro di validazione possibile, lui che di anni, prima di arrivare al Forum, ne ha messi insieme dodici. Per il disco che uscirà a fine anno ha chiesto espressamente niente stadi: solo spazi più intimi, il suono della band in primo piano, un’estetica rock ‘n’ roll senza glitter e sovrastrutture.

Olly, il ragazzo dei record che ha pagato il conto al corpo

Se Cremonini rappresenta la maturità che si concede una pausa, Olly è l’altra faccia della medaglia: la Generazione Z spinta a velocità impossibile da un mercato che non aspetta nessuno. Federico Olivieri, 23 anni, laurea in economia, passato da rugbista, ha bruciato in tempi record le tappe che di solito richiedono anni: oltre 500.000 biglietti venduti con un solo album, ingresso e permanenza ininterrotta nella Top 10 FIMI, record di velocità per l’ottavo disco di platino nell’era digitale, 24 certificazioni totali, due milioni di copie e un miliardo di stream in dodici mesi.

La vittoria a Sanremo 2025, conquistata di un soffio su Lucio Corsi in un podio tutto al maschile (con Brunori Sas terzo), ha acceso polemiche legittime sulla rappresentazione femminile nel festival di Carlo Conti, ma ha anche fatto esplodere le vendite dei live. Tanto che, su consiglio della sua manager Marta Donà, Olly ha rinunciato all’Eurovision per non disdire 14 date di club tour già sold-out: la fedeltà al pubblico cresciuto su TikTok grazie a brani come Devastante prima delle luci internazionali.

Ma è il 4 settembre 2025, all’Ippodromo di Milano, che la favola mostra la sua crepa. Davanti a 34.000 persone, sotto un nubifragio violento, Olly sale sul palco con un’ernia discale riacutizzata, lo stesso infortunio che gli aveva chiuso le porte del rugby. Per arrivare in fondo allo show servono iniezioni di antidolorifici e il suo hype-man Juli che, da sotto il palco, lo sostiene fisicamente per evitare danni permanenti. Il giorno dopo, busto ortopedico.

Da lì, una sterzata netta: stop totale a qualsiasi sgarro, persino i rituali del tour cambiati: il bicchiere sul palco, prima riempito con gli amari regionali (dal San Simone torinese alla Vaca Mora di Jesolo), oggi è pieno d’acqua. E poi la decisione più radicale: un anno intero senza concerti, prima del debutto monumentale negli stadi previsto nel 2027 (data zero l’11 giugno a Trieste, poi San Siro davanti a 60.000 persone). Un anno per "abitare il proprio decadentismo", per innamorarsi, per tornare a vivere perché, dice lui stesso, senza vita vera non c’è scrittura vera.

Ligabue e l’arte di scomparire

Con Luciano Ligabue cambia completamente il registro perché non c’è un crollo da gestire, ma una strategia studiata a tavolino da chi può permettersi di pensare in termini di decenni, non di settimane. Chiuso il tour per i trent’anni di Certe notti — stadi e palasport pieni in tutta Italia — Ligabue ha già fissato per il 2027 uno stop totale ai live in Italia, mantenendo solo le date all’estero.

I suoi storici collaboratori Ferdinando Salzano e Marco Ligabue parlano di un progetto "diverso, particolare e ricco" in incubazione. Ma il punto centrale è un altro: per un artista che ha già scritto il proprio posto nella storia della musica italiana, la rarefazione è parte dello spettacolo. Non rincorrere il mercato, non avere bisogno di inseguire le tendenze (Ligabue ha dichiarato di avere "un fottio" di canzoni inedite pronte), perché per lui il problema non è mai stato scrivere, ma sopravvivere a un sistema di distribuzione che è cambiato sotto i suoi piedi.

Sul palco, intanto, il repertorio storico convive con un’impronta etica precisa: Sogni di rock’n’roll suonata in versione acustica e intima, Il mio nome è mai più richiamata ogni volta che serve puntare i riflettori su Gaza, Ucraina, Sudan e sugli altri 56 conflitti attivi nel mondo. E poi c’è Lenny, il figlio nato nel 1998, alla batteria — "l’asse di briscola dell’emozione", come l’ha definito lui — che porta sul palco una dinastia e un’energia nuova, tra concerti memorabili sotto piogge torrenziali e qualche prank tecnico finito a dieci metri d’altezza senza paratie di sicurezza.

E così il silenzio funziona su più livelli. Funziona perché la creatività ha bisogno di vuoti, di noia, di vita vissuta fuori da studio e palco — non si scrive bene mentre si corre sempre. Funziona perché la scarsità genera desiderio: un’uscita rara pesa di più di dieci uscite settimanali indistinguibili tra loro. E funziona, soprattutto, perché protegge il corpo e la testa di chi sta sul palco, riducendo il rischio di quegli infortuni e di quei crolli che, prima o poi, fermerebbero comunque tutto, solo nel modo peggiore.

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