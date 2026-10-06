Cesare Cremonini, l’incontro con Salmo e il duetto nel nuovo disco Amateur: “A Londra è stato il mio angelo custode”. E sale l’attesa per il live insieme
Il cantautore bolognese debutterà con il nuovo album a fine ottobre. Ma prima, nella capitale inglese, il live del lancio insieme al collega rapper. Ecco tutti i dettagli.
Ci sono collaborazioni impreviste, che segnano il destino di un brano, o di un album intero. Questo è quello che si agura Cesare Cremonini, presto protagonista con il nuovo disco "Amateur", atteso il 23 ottobre dopo l’uscita anticipata del singolo Paparazzi. Il cantautore bolognese punta forte sulla title track condivisa con Salmo, rapper duro e puro, coinvolto nel progetto da Cremonini proprio con l’intento di definire nettamente questa nuova avventura artistica. E stando alle parole dell’ex Lunapop, il ruolo di Salmo sarebbe stato essenziale durante le registrazioni avvenute a Londra. Capitale inglese che li rivedrà presto insieme, tra l’altro, per il concerto di presentazione dell’album. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Cesare Cremonini, la collaborazione inattesa con Salmo in Amateur
Due artisti agli antipodi, uniti dall’amore per la musica e per le sperimentazioni. Cesare Cremonini e Salmo sono i protagonisti di "Amateur", brano che dà il titolo al prossimo album di inediti del talento bolognese e segna un duetto attesissimo dai fan. La genesi di questa collaborazione l’ha descritta lo stesso Cremonini: arrivato alla fine del tour più grande della sua carriera, l’artista si è trovato a un bivio, con la necessità di continuare a sperimentare, mettendo ancora in discussione convenzioni e preconcetti. Così ha pensato al ribelle per eccellenza, voce incendiaria e libera, che ha subito chiamato per una collaborazione.
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Salmo ha risposto presente, accettando l’invito a raggiungere Cesare nello Studio 13 di Londra, durante la fase di realizzazione del disco. "A Londra Salmo è stato il mio angelo custode", ha rivelato a questo proposito l’ex Lunapop. "È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida". Il risultato della loro collaborazione è "Amateur", parte integrante del nuovo progetto sperimentale che uscirà il 23 ottobre 2026. Ma prima di quella data, Salmo e Cremonini si ritroveranno sul palco per il loro primo duetto ufficiale.
Il duetto live di Cremonini e Salmo (prima del tour)
Salmo infatti è il primo ospite annunciato del concerto-evento all’O2 Shepherd’s Bush Empire, a Londra, in programma il prossimo 20 ottobre. Lui e Cesare Cremonini duetteranno per la prima volta sulle note di "Amateur", nel corso dell’esibizione live che presenterà al pubblico l’intero album inedito del bolognese. Poi, per Cremonini inizierà l’Amatour nei palazzetti di Bologna, Torino, Milano e non solo. Una tournée che prenderà il via dal Palaprometeo di Ancona, il 24 novembre, con una data zero già sold out. Ecco qui sotto tutte le date del tour in arrivo:
- 24 novembre 2026 – Ancona, PalaPrometeo (data zero).
- 27 novembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 28 novembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 30 novembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 2 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 4 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 5 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 6 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena.
- 9 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena.
- 10 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena.
- 12 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena.
- 15 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum.
- 16 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum.
- 18 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum.
- 19 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum.
- 21 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum.
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