Cesare Cremonini senza filtri: "La schizofrenia, Giorgia Cardinaletti e un nuovo amore" Il cantautore bolognese si confessa come mai prima: tra fragilità, ex celebri, nuovi amori segreti e il significato nascosto del suo ultimo singolo Ragazze Facili

Quando si parla di Cesare Cremonini, nulla è mai davvero semplice: l’artista bolognese continua a far parlare di sé non solo per la musica, ma anche per le confessioni intime, le fragilità e le vicende sentimentali che fanno impazzire il mondo del gossip. Tra la battaglia quotidiana con la schizofrenia, la fine dell’amore con Giorgia Cardinaletti e un nuovo sentimento che lo fa battere di nuovo il cuore, Cremonini torna al centro della scena con un mix irresistibile di emozioni, verità e mistero. E ora, con il nuovo singolo "Ragazze facili", il cantautore mette a nudo come mai prima la sua vita interiore, regalando ai fan — e ai curiosi — un altro capitolo tutto da leggere.

Cesare Cremonini e la convivenza con la schizofrenia

Cremonini, classe 1980, non ha mai nascosto la sua fragilità, anzi: oggi la vive come parte integrante della sua identità. Il suo rapporto con la schizofrenia è un percorso lungo, fatto di accettazione e di cura costante. Lo ha svelato lui stesso nel corso di una intervista al Corriere intima e senza filtri: "È un percorso che continua. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso".

Cremonini, la rottura con Giorgia Cardinaletti e l’amore oggi

Un altro nodo centrale del recente racconto di Cremonini riguarda la lunga relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti, iniziata nel 2023 e terminata lo scorso autunno. Un legame importante, che ha influito non solo sulla sua vita privata ma anche sulla sua produzione artistica. Lo ribadisce lui stesso: "La storia con Giorgia Cardinaletti è centrale, è appena uscita Ragazze facili, una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo. Cosa? Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili".

Sul rapporto con il volto del Tg1, il cantante bolognese aggiunge: "L’amore tra noi due non c’è più ma resta una figura centrale", sottolineando quanto quell’unione abbia rappresentato un passaggio fondamentale nel suo modo di vivere l’amore e la vulnerabilità. Con la fine della relazione con Cardinaletti, la vita sentimentale dell’artista ha preso un’altra direzione. Cremonini non nasconde di aver voltato pagina e di provare nuovamente un sentimento forte: "Oggi sono innamorato, non dico altro".

Il nuovo singolo "Ragazze facili"

Nel racconto della sua rinascita emotiva, un ruolo centrale lo ha il nuovo singolo "Ragazze facili", brano che segna il ritorno di Cremonini con una ballad intensa e profondamente autobiografica. Il cantautore ha spiegato: "Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla", riconoscendo come la richiesta di mostrarsi vulnerabile sia stata decisiva: "Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili". Il pezzo diventa così l’esplosione emotiva che ha aperto una nuova fase della sua vita, come lui stesso racconta: "‘Ragazze facili’ è stata l’esplosione che ha rotto la diga".

