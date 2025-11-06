Cremonini, l’ex Martina Maggiore risponde alle dichiarazioni del cantante: “Mi sono annullata per amore” A seguito delle parole di Cremonini in merito al libro scritto dalla sua ex, Martina ha voluto rispondere a tono per chiarire esattamente le sue intenzioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Cesare Cremonini e Martina Maggiore sono stati fidanzati per quattro anni, vivendo una lunga e intensa storia d’amore. Di recente, Martina ha deciso di scrivere e pubblicare un libro proprio sulla loro relazione passata, scatenando però il malcontento dello stesso Cesare Cremonini. In una recente intervista al podcast di Alessandro Cattelan, Cremonini si è infatti lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto critiche nei confronti della scelta della sua ex ragazza di pubblicare quel libro. Immediata la risposta di Martina che, tra le pagine del settimanale Oggi, ha voluto chiarire le sue intenzioni: scopriamo di più.

Cremonini, le parole contro l’ex Martina: "Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi"

Intervistato a Supernova, podcast di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini si è espresso molto duramente nei confronti dell’ex fidanzata Martina Maggiore e la sua scelta di scrivere e pubblicare un libro sulla loro relazione. "Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con cui ho avuto un confronto umano importantissimo, a cui ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla e di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima senza neanche considerarmi, neanche la mia gentile richiesta di dire ‘condividiamo, magari delle cose famigliari che vorrei proteggere per rispetto alla mia famiglia… Vorrei che mi dicessi cosa scrivi. Poi è un tuo diritto’".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martina Maggiore risponde alle accuse di Cremonini: "Non cerco visibilità. Lui è fragile"

Dopo le parole del cantante, Martina Maggiore ha voluto replicare spiegando le sue intenzioni in una lunga intervista tra le pagine del settimanale Oggi. "Se fossi in cerca di visibilità, avrei sfruttato gli anni in cui stavamo insieme. Invece no, sono sempre stata molto riservata. L’ho scritto per raccontare la mia forte dipendenza affettiva da questa persona. Inevitabilmente, quando hai vent’anni e incontri una persona molto più grande di te, soprattutto di quel calibro lì, tendi ad annullarti. Io mi ero totalmente annullata per amore. E poi se questa dipendenza affettiva si trasforma in depressione, è difficile uscirne. Attraverso la mia storia volevo, nel mio piccolo, aiutare chi sta affrontando un dolore del genere", ha affermato Martina.

La ragazza ha poi aggiunto: "Non mi aspettavo nessuna reazione da parte sua, dico la verità, pensavo avesse di meglio da fare. Sentendo le sue parole, mi viene il dubbio che l’abbia letto veramente il libro, perché non c’è nulla di così intimo. Racconto quello che fanno tutte le coppie, le vacanze, le uscite, niente di eccezionale. È la storia scritta dal mio punto di vista, da come l’ho vissuta io. Credo che Cesare abbia sofferto per la fine della nostra storia e sì, anche per il libro, evidentemente non se lo aspettava da me. Lui è fragile, questo è vero".

Infine, all’idea che a Cremonini possa aver dato fastidio leggere nero su bianco i suoi tradimenti, Martina ha risposto: "Ci sono stati e ovviamente ho dovuto raccontarli, però non è che dico una cosa lunare, inimmaginabile. Siamo nel 2025, e la maggior parte delle persone tradisce. C’è chi lo ammette e chi no. Dice che nel libro ci sono sue cose intime, ma la cosa più intima è il mio essermi messa completamente a nudo su una fragilità che riguarda me".

Potrebbe interessarti anche