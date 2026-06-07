Cesare Cremonini al Circo Massimo, show da brividi: duetti con Elisa e Jovanotti, la fidanzata balla sul palco. Poi annuncia: “Basta stadi” Cesare Cremonini ha infiammato il Circo Massimo con la prima delle due date romane. Presenti 65.000 persone.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Cesare Cremonini ha conquistato 65.000 persone presenti al Circo Massimo per assistere a un concerto da brividi. Si è trattata della prima delle due date romane del Live2026, che andrà poi in onda il prossimo 2 settembre su Rai 1.

Proprio nel bel mezzo di un successo senza precedenti, l’artista bolognese ha tra l’altro annunciato l’addio agli stadi.

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Cesare Cremonini trasforma l’Arena in un coro collettivo: scaletta e ospiti

La scaletta che il cantautore ha scelto di portare al Circo Massimo è quella che comprende 27 canzoni. Si inizia da 50 Special, il brano più iconico e storico della sua carriera, per poi arrivare ad Alaska Baby. Si canta, ci si diverte, si diventa un tutt’uno con la sua voce e, ad incorniciare il tutto, c’è una passerella di cento metri che divide il pubblico in due. Poi arrivano gli ospiti tanto attesi: il duetto con Elisa sulle note di Aurore boreali, Luca Carboni che interpreta il brano San Luca e la grande sorpresa di Jovanotti che si diverte con Mondo e L’ombelico del mondo.

Poco dopo, sul palco arriva anche Valentino Rossi, suo amico bolognese. Infine, non può mancare la dedica alla mamma che è seduta in tribuna ad applaudirlo e l’arrivo della fidanzata Caterina Licini, ex allieva di Amici che balla sulle note de La ragazza del futuro.

Cesare Cremonini dice addio agli stadi: "Cambio rotta"

Un’esplosione di musica ed energia, quella a cui migliaia di spettatori hanno assistito durante il suo concerto al Circo Massimo. Poco prima, Cesare Cremonini ha però annunciato di voler svoltare la sua carriera e di sospendere – per il momento – i live negli stadi. Sono infatti in programma cinque concerti nelle grandi aree del rock, prima dello stop. "Sono gli ultimi concerti con i lustrini" – ha raccontato lui – "Ho pronto un album che uscirà entro la fine dell’anno e mi chiederà di suonare in spazi diversi dagli stadi. È un disco potente, di rottura, rock and roll, tra Lou Reed e Bowie. Sembra strambo da dire perché oggi è quasi un’ossessione quella dei numeri. Ma per me vincerà sempre la voglia di evolvermi".

Il prossimo tour dovrebbe infatti partire da Londra e sarà ambientato in location più semplici. Il suo obiettivo? Rinunciare – almeno per il momento – alla spettacolarizzazione per mostrare il "cuore" della musica. "Oggi le nuove leve dell’imprenditoria dei live italiani spingono i giovanissimi a un percorso omologato: ‘Prima fai gli stadi e prima esisterai’. Non è così", ha spiegato lui. Il cantante si sta quindi ora preparando al nuovo disco, registrato nello Studio 13 di Londra e in cui ci sarà anche la collaborazione del sassofonista Donny McCaslin.

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