Cesare Cremonini chiude il tour, brividi con Luca Carboni e annuncio: “Ora basta”. Ma il nuovo album arriverà Il cantante bolognese ha dato l’addio ai grandi concerti negli stadi e aperto a una nuova fase della sua carriera: l’ultima data con duetto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si chiude un’importante fase della carriera di Cesare Cremonini, ma se ne apre un’altra altrettanto attesa. Il cantante bolognese, infatti, ha chiuso coi grandi concerti negli stadi e rivelato di essere al lavoro sul prossimo album. L’annuncio è arrivato sul palco della Visarno Arena di Firenze, durante il concerto che ha segnato la fine del tour Cremonini Live 26. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Cesare Cremonini, l’annuncio all’ultima data di Firenze: il futuro del cantante

Con una marea di persone, cori incessanti e in generale un’atmosfera da grande evento è calato il sipario sul Cremonini Live 26, iniziato lo scorso 31 maggio con la data zero di Gorizia. Ieri mercoledì 17 giugno 2026, infatti, Cesare Cremonini ha chiuso alla Visarno Arena di Firenze il suo tour estivo davanti a circa 60mila spettatori, trasformando il Parco delle Cascine in una gigantesca festa della musica italiana. Ma quella fiorentina non è stata soltanto l’ultima data della tournée: è stata anche l’occasione per un annuncio destinato a far discutere i fan. Il cantautore bolognese ha infatti spiegato che, dopo questa esperienza, si prenderà una pausa dai grandi concerti negli stadi e nelle grandi arene.

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Il momento con Luca Carboni e il ‘segreto’ del nuovo album

Tra i momenti più emozionanti del concerto di Cesare Cremonini c’è stato indubbiamente anche il duetto con Luca Carboni. I due hanno condiviso il palco sulle note di ‘San Luca’, regalando uno dei passaggi più intensi dell’intero concerto e certificando il legame artistico e umano tra i due musicisti emiliani. Nel corso della serata, però – come detto – l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle parole di Cremonini ai suoi fan. L’artista ha spiegato di sentire la necessità di chiudere un ciclo e di voler dedicare tempo alla scrittura e alla ricerca artistica, lasciando intendere che per un periodo non tornerà sui grandi palchi che negli ultimi anni lo hanno visto protagonista assoluto. Una scelta che non rappresenta un addio alla musica, ma piuttosto la volontà di aprire una nuova fase del proprio percorso creativo. Come rivelato, infatti, il nuovo disco sarebbe già in cantiere e dovrebbe arrivare entro la fine del 2026. Sarà il nono album della sua ricchissima discografia, a quasi 25 anni dall’esordio solista con Bagus e a due anni dall’ultimo lavoro Alaska baby.

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