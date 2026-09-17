Cesare Cremonini cambia pelle, il nuovo inizio ‘alternativo’ con “Paparazzi”: "Tolta la maschera dell’artista" Il cantautore bolognese è pronto a tornare, stanotte, con il primo pezzo estratto dal disco in arrivo "Amateur". Un lavoro sperimentale e libero, ricco di suggestioni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Inizia oggi a mezzanotte il nuovo corso di Cesare Cremonini, con l’uscita dell’attesissimo "Paparazzi", primo singolo dell’album in arrivo il 23 ottobre. Un secondo esordio vero e proprio, per il cantautore emiliano, che riparte dal rock alternative d’ispirazione inglese e (soprattutto) dalla libertà di sperimentare in musica nonostante decenni di successi e un’immagine ormai consolidata. Ad accompagnare Cremonini in questa nuova avventura, anche un teschio dorato e scintillante, SIG, simbolo contraddittorio dell’apparenza glamour che non dura. E intanto, spuntano le date del prossimo "Amatour" nei palasport, che partirà a novembre dalla data zero di Ancona. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Cesare Cremonini, il nuovo singolo "Paparazzi" che anticipa l’album

Pop, rock, musica suonata e ispirazioni ‘alternative’ sono il cuore del nuovo album in arrivo di Cesare Cremonini,"Amateur". Un disco dirompente e libero, che oggi a mezzanotte verrà anticipato dal primo singolo estratto, "Paparazzi". E al fianco dell’artista bolognese comparirà una band tutta rinnovata, nata dall’incontro con alcuni dei nomi più importanti della scena inglese (e non solo). Tra gli altri, Malcolm Catto alla batteria, il produttore e musicista Paul Stacey alle chitarre, e Donny McCaslin ai sassofoni.

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"Ho scelto ‘Paparazzi’ come primo singolo", spiega il cantante, "perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: ‘posso provare a farlo io’". Per Cremonini si tratta di un ulteriore passo avanti nelle sperimentazioni che hanno caratterizzato la sua carriera recente. "Ho cercato di crescere insieme alla mia musica", dice ancora, "e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo ‘Amateur’: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni".

Il singolo in uscita, scritto insieme a Davide Petrella, è anche una riflessione sul rapporto complicato tra verità e narrazione, che Cremonini spiega con una battuta folgorante a metà canzone: "La verità è una bugia più grossa". E sempre nel filone dell’apparire si inserisce il ruolo di SIG, teschio dorato e scintillante che accompagna visivamente il nuovo progetto. Un omaggio artistico al teschio di Damien Hirst, che giustappone mortalità e bellezza, e nel caso di Cremonini libera l’artista dalle attenzioni estetiche che spesso si sovrappongono (un po’ troppo) al vero cuore che è la musica.

Il video in uscita e il tour di Cremonini in partenza a novembre

Ad accompagnare il singolo "Paparazzi" arriverà anche il video ufficiale, da domani, per la regia di Pepsy Romanoff e prodotto da Except. Dove il teschio SIG apparirà come co-protagonista alla batteria, accanto al cantante. Ma la vera attesa dei fan resta quella per il tour 2026 nei palasport. Il nuovo album di Cesare vedrà il palco con la data zero di "Amatour" il 24 novembre al PalaPrometeo di Ancona. Poi una serie di date imperdibili:

Il 27, 28, 30 novembre , e il 2, 4 e 5 dicembre 2026 all’Unipol Arena di Bologna

, e il all’Unipol Arena di Il 9 e 10 dicembre 2026 all’Inalpi Arena di Torino

Il 15, 16, 18, 19 e 21 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Milano.

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