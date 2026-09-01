Cesare Cremonini svela ‘Amatour’, il nuovo album (col sax) e la consacrazione su Rai 1 Il cantautore bolognese riparte con un disco realizzato senza intelligenza artificiale e un nuovo tour nei palasport, mentre il live del Circo Massimo arriva in prima serata su Rai 1

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Cesare Cremonini è pronto a ripartire, infatti, Il 23 ottobre arriva "Amateur", il nuovo album realizzato interamente attraverso il lavoro umano, senza ricorrere all’intelligenza artificiale. Un progetto che segna l’inizio di una nuova fase per il cantautore bolognese, già proiettato verso la nuova tournée nei palasport. E mentre prepara il prossimo capitolo musicale, Cremonini si gode anche uno dei riconoscimenti più importanti della sua carriera: domani, 2 settembre, il concerto del Circo Massimo approderà in prima serata su Rai 1 con "Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo". Un passaggio prestigioso che porta il suo grande live davanti al pubblico della rete ammiraglia e che sa inevitabilmente di consacrazione.

Cesare Cremonini: arriva il nuovo album Amateur

Il 23 ottobre arriverà "Amateur", decimo album di inediti di Cesare Cremonini. Un progetto annunciato a sorpresa appena tre mesi dopo la conclusione del tour più importante della sua carriera e destinato ad aprire una nuova fase del suo percorso artistico. Il disco è stato registrato allo Studio 13 di Londra e porta con sé una scelta precisa: è stato scritto, suonato e registrato senza ricorrere all’intelligenza artificiale. Anche l’immaginario del nuovo progetto guarda in una direzione diversa, con il sax che assume un ruolo centrale. Il sassofonista americano Donny McCaslin sarà infatti al fianco di Cremonini durante il nuovo tour, aggiungendo un elemento particolarmente interessante alla svolta musicale annunciata dal cantautore. Il ritorno dal vivo si chiama "Amatour" e partirà il 27 novembre dall’Unipol Arena di Bologna, dove sono previste tre date. La tournée proseguirà poi a Torino, il 9 e 10 dicembre, e arriverà a Milano per tre appuntamenti, il 15, 16 e 18 dicembre. Il preorder dell’album prevede diversi formati, dal CD all’LP, comprese alcune edizioni limitate, numerate e autografate. Anche i biglietti per il tour saranno disponibili attraverso una vendita divisa in più fasi: il 7 settembre partirà la presale Mastercard, l’8 sarà la volta di chi avrà preordinato il disco, mentre dal 9 settembre si aprirà la vendita generale.

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Cesare Cremonini, la consacrazione passa dalla prima serata di Rai 1

Se "Amateur" rappresenta l’inizio di una nuova fase musicale, la televisione racconta invece quanto Cremonini sia ormai diventato un protagonista di primo piano della musica italiana. Domani, 2 settembre, Rai 1 trasmetterà in prima serata "Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo", portando nelle case degli italiani il grande concerto che l’artista ha tenuto il 6 giugno nella Capitale. Lo show televisivo non è un semplice passaggio televisivo, ma la trasformazione di un concerto in un grande evento della prima serata della rete ammiraglia Rai. Uno spazio che, negli anni, è stato riservato a importanti appuntamenti musicali e ai nomi capaci di parlare a un pubblico nazionale. Il Circo Massimo, già teatro di uno dei momenti più importanti dell’ultimo tour di Cremonini, diventa così anche uno spettacolo televisivo. E la scelta di Rai 1 certifica ulteriormente la dimensione raggiunta dal cantautore: dalla musica dal vivo ai grandi palchi, fino alla prima serata televisiva.

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