Cesare Cremonini, all'apice della sua carriera abbandona gli stadi e uccide Ziggy. Perché la musica ha ancora bisogno di eroi Un tour monumentale che chiude l'esperienza di Cesare Cremonini nei grandi spazi: la scelta di tornare a contatto col pubblico dopo il trionfo al Circo Massimo

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Abbiamo, da tempo, la sensazione che il mercato della musica dal vivo in Italia sembri muoversi compatto verso la conquista dei grandi spazi all’aperto. Eppure Cesare Cremonini sceglie di andare controcorrente. Lo fa nel momento di massimo trionfo commerciale, con un tour estivo che nel 2026 richiama oltre 350.000 spettatori tra il Circo Massimo di Roma, Imola e Firenze, compiendo un gesto che ci invita a una riflessione profonda sul futuro del settore. Non è un mistero, ormai, che la tendenza attuale sia quella di misurare il successo di un artista quasi esclusivamente sulla capacità di riempire i grandi impianti sportivi. Ed è proprio per questo che il cantautore bolognese decide di ridimensionare i volumi, rinunciare alle cattedrali del calcio e rimettere al centro l’opera musicale nella sua dimensione più pura.

La febbre degli stadi, la fretta dell’industria live e i rischi per i giovani talenti

Davanti a questa scelta, pare quasi inevitabile rivolgere l’attenzione verso la tendenza che da tempo caratterizza l’industria del live, con una progressiva polarizzazione verso i grandi eventi che rischia di trasformare lo stadio da traguardo d’arrivo a prerequisito minimo per essere considerati rilevanti. Si è imposta una sorta di fretta industriale che spinge promoter e artisti emergenti verso una corsa ai grandi numeri, spesso a scapito di una crescita graduale. Un meccanismo di certo orientato alla spettacolarizzazione immediata, che finisce per anteporre la monumentalità del contenitore al valore acustico e alla solidità del repertorio, costringendo i giovani talenti a subire pressioni sproporzionate.

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Dietro la narrazione trionfale che domina i media si nascondono però le critiche di diversi esponenti del settore. Come evidenziato anche dal leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione, l’annuncio del sold out è diventato ormai uno status symbol da spendere a livello d’immagine, talvolta del tutto slegato dall’effettiva vendita dei biglietti. Per mascherare i mancati riempimenti di strutture imponenti, la filiera ricorre non di rado a strategie compensative, come la distribuzione di biglietti omaggio a circuiti aziendali, concorsi promozionali con influencer o sconti disperati dell’ultimo minuto pur di colorare le tribune.

Questo attivismo commerciale, talvolta forsennato, è spesso dettato dalle asimmetrie finanziarie dei contratti live, regolati sugli standard dell’80/20 o del 90/10. Una volta coperti i costi di produzione, la quasi totalità dei profitti spetta all’artista, mentre l’intero rischio economico di un eventuale insuccesso ricade sul promoter locale. Tale dinamica spinge inevitabilmente la filiera a forzare il posizionamento dei nomi nuovi nei grandi spazi, sfruttando l’effetto emulazione per attrarre il pubblico e garantire ritorni agli sponsor aziendali, alimentando un clima di costante ed eccezionale trionfalismo.

L’anomalia Cremonini: da "…Squérez?" al Forum di Assago

Cesare Cremonini è però una bella variazione sul tema. La sua transizione verso i grandi spazi non è nata da un picco di popolarità astratta o virale, ma è il frutto di un percorso iniziato nel 1999 con il successo dei Lùnapop. L’album …Squérez? superò il milione e seicentomila copie fisiche vendute, lasciando un segno culturale difficilmente replicabile oggi. Da quel momento, Cesare ha scelto la strada della crescita lenta: ha impiegato ben dodici anni di carriera solista prima di provarsi come headliner al Forum di Assago, consolidando il proprio legame con il pubblico mattone dopo mattone, al di fuori delle mode passeggere dettate dagli algoritmi.

"Ho ucciso Ziggy": la svolta di Cremonini nel tour 2026

È proprio questa solidità che oggi gli permette di muoversi con una certa libertà di azione. Al debutto romano del suo tour estivo, Cremonini ha dichiarato: "È finito il tempo dei lustrini, ho ucciso Ziggy". Il richiamo al celebre alter ego di David Bowie ci suggerisce l’intenzione di abbandonare la maschera del performer pop perfetto e iper-curato. Via le passerelle chilometriche, i visual tecnologici e gli effetti spettacolari, per ritrovare una dimensione acustica più diretta e vicina al pubblico. Una svolta legata anche a un periodo di forte sofferenza emotiva vissuto dall’artista all’inizio del 2026, da cui è riemerso attraverso lo studio rigoroso e terapeutico del sassofono.

Il prossimo album, registrato a Londra nei Thirteen Studio di Damon Albarn con un approccio analogico e ruvido, nasce proprio da questa esigenza. E così, l’esclusione degli stadi dal successivo ciclo di concerti diventa una scelta di coerenza. Le nuove canzoni, nate dall’isolamento e dall’elaborazione del lutto personale, rifiutano la dispersione dei grandi impianti e richiedono spazi più intimi, dove la vicinanza fisica consenta di guardarsi negli occhi senza il filtro deformante dei maxi-schermi.

Un lusso per pochi? La controrivoluzione che unisce Cremonini e Angelina Mango

Una posizione che molti analisti definiscono dodgy, un termine inglese che esprime ambiguità e una certa preoccupazione per le dinamiche industriali, ma che al contempo racchiude un segnale di speranza. Il controsenso è evidente: se persino un artista all’apice della carriera deve compiere un atto di forza per sottrarsi alle logiche del mercato, allora il sistema dei live ha raggiunto un livello di rigidità notevole, dove le esigenze umane dell’artista faticano a trovare spazio. Il timore è che una scelta simile rimanga un lusso accessibile solo a chi ha venticinche anni di successi alle spalle, mentre per un esordiente significherebbe il rischio di un’immediata esclusione dal circuito.

Ma questo ritorno a una dimensione più contenuta indica che è ancora possibile far prevalere le ragioni dell’arte su quelle del profitto immediato. Fortunatamente non si tratta di un caso isolato: anche Angelina Mango, per il suo tour del 2026, ha scelto di escludere le grandi arene estive per prediligere la dimensione raccolta dei teatri con il progetto "Nina canta nei teatri". Una formula ideale per valorizzare le sfumature emotive del suo album Caramé, assecondando la volontà di disinnescare la ricerca esasperata del gigantismo per ricostruire una relazione più diretta e umana con gli spettatori.

La maturità artistica di Cesare Cremonini

In fondo, rinunciare al boato dello stadio per rincorrere la vera natura della propria musica è il sintomo di una maturità artistica ormai pacificata. Solo chi ha smesso di soffrire dell’ansia da prestazione dei numeri, e non deve più dimostrare niente a nessuno a colpi di presenze, può permettersi il lusso di abbassare i volumi per guadagnare in intimità. La scelta di Cremonini è una boccata d’aria fresca per un’industria che rischia di perdere di vista il motivo per cui è nata, e ci ricorda una cosa fondamentale: la sopravvivenza culturale di un artista non si calcola sui numeri, ma su quanto sia disposto a cedere per difendere uno spazio di totale e assoluta libertà.

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