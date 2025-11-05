Cesare Bocci pronto a far piangere l’Italia dopo Montalbano: su Rai 1 arriva la fiction da 'colpo al cuore' Su Rai 1 approderà una nuova fiction intensa e drammatica: Cesare Bocci protagonista di una storia tra giustizia, umanità e le ferite che lascia il lavoro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Negli ultimi anni, le serie trasmesse su Rai 1 hanno dominato la scena e conquistato milioni di telespettatori. Da Màkari e Blanca, passando per Doc – Nelle Tue Mani: insomma, tanta roba che il pubblico della tv pubblica ha apprezzato. E proprio per loro abbiamo una bella notizia. Molto presto, sempre sulla rete ammiraglia, arriverà una nuova fiction con protagonista Cesare Bocci, il quale interpreterà un ruolo molto forte, intenso e profondo. Una storia di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo e che, sicuramente, lascerà un segno.

L’Altro Ispettore, cosa sappiamo sulla nuova fiction Rai con Cesare Bocci

Dopo il grande successo di Blanca e Màkari, la Rai presenta L’Altro Ispettore, una serie che unisce dramma, indagine e impegno civile. La fiction affronta un tema di grande attualità: la sicurezza sul lavoro. Diretta da Paola Randi e prodotta da Rai Fiction con Anele, la serie nasce dai romanzi di Pasquale Sgrò e si ispira a fatti realmente accaduti. Alla sceneggiatura lavorano Salvatore De Mola (head writer), Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto. Il progetto, patrocinato dal Ministero del Lavoro, dall’INAIL e da altre istituzioni, mira a sensibilizzare sulle "morti bianche". Protagonista è Alessio Vassallo nel ruolo di Domenico "Mimmo" Dodaro, ispettore del lavoro che, dopo aver combattuto il caporalato nel Sud Italia, torna nella sua Lucca natale per ricominciare da zero.

Rimasto vedovo, cresce da solo la figlia Mimì (Angelica Tuccini), sostenuto da madre e sorella. Ogni giorno Mimmo entra in fabbriche e cantieri per prevenire incidenti e proteggere la dignità dei lavoratori. Nel suo cammino ritrova Raffaella Pacini (Francesca Inaudi), PM e amica d’infanzia, e soprattutto Alessandro Lanciani (Cesare Bocci), ex operaio costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente sul lavoro in cui morì il padre di Mimmo. Tra i due nasce un legame profondo, fatto di dolore, memoria e rispetto reciproco.

Curiosità sulla fiction e quando esce in tv e in streaming

Tra le curiosità di questa nuova fiction, annoveriamo le location. Girata a Lucca e nei suoi dintorni, la serie valorizza la città rendendola parte integrante del racconto. L’Altro Ispettore racconta una storia di giustizia, rinascita e relazioni umane (tra padri e figli, amicizie ritrovate) e coraggio quotidiano. Una produzione Rai che invita a guardare oltre le statistiche, ricordando che dietro ogni incidente sul lavoro ci sono persone reali e ispettori che continuano a credere nella giustizia. L’Altro Ispettore andrà in onda martedì 2 dicembre 2025, su Rai 1 (con doppio appuntamento il mercoledì) alle 21:20. Potrete vedere la fiction anche in streaming su RaiPlay.

