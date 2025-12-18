Altro che Montalbano: Cesare Bocci su RaiPlay ricostruisce la strage di Via d'Amelio
L'attore siciliano, famoso per il ruolo nella fiction Montalbano, veste i panni di Paolo Borsellino in un docufilm crudo ma doveroso
Ci sono avvenimenti nella storia d’Italia che non vanno dimenticati, costi quel che costi. Momenti che hanno cambiato il volto del Paese, momenti di cui si può dire ci sia stato "prima" e un "dopo". La strage di Via d’Amelio, come quella di Capaci, è uno di questi. Francesco Miccichè, con la partecipazione di Cesare Bocci e filmati di repertorio, interviste e documenti d’archivio originali, ha ricostruito la vicenda nel 2017, a 25 anni di distanza, in docufilm potente ed evocativo, disponibile in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
Francesco Bocci è Paolo Borsellino in Adesso tocca a me in streaming su RaiPlay
Il 19 luglio 1992 la mafia a Palermo uccide il giudice Paolo Borsellino. L’attentato arriva a soli 57 giorni di distanza da quello in cui aveva perso la vita il collega e amico Giovanni Falcone. Attraverso le parole di Antonio Vullo, unico agente sopravvissuto alla strage dei Via d’Amelio, il docufilm ricostruisce gli ultimi mesi di vita del magistrato, interpretato da Cesare Bocci. Un misto di fiction, materiali di repertorio e interviste dell’epoca, ripercorre gli eventi, evidenziando come Borsellino fosse consapevole del destino che l’attendeva.
Un docufilm doveroso di una delle pagine più tremende della storia d’Italia
"La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, sennò diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti". Le parole di Paolo Borsellino descrivono alla perfezione che genere di uomo fosse. Uno che non si lasciava scomporre nemmeno davanti alla paura della morte, affrontata con coraggio e la forza del giusto.
Il lavoro di Francesco Miccichè, che si è occupato della scrittura di Adesso tocca a me con Sandrone Dazieri e Giovanni Filippetto mette in luce alcuni aspetti per certi versi inediti della vicenda. Il misto tra fiction e filmati d’archivio è interessante, anche se forse con le dichiarazioni di Vullo si poteva osare di più.
Dove vedere Adesso tocca a me in streaming
Se volete recuperare il docufilm di Francesco Micicchè, trovate Adesso tocca a me con Cesare Bocci nei panni di Paolo Borsellino in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
