Cesara Buonamici e Gerry Scotti rilanciano le frecciate tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: c'entra Carlo Conti Dalla battuta della giornalista del Tg 5, a Scotti che tira in ballo il noto collega della Rai: i dettagli sullo scontro tra Reti che indispettisce i fan.

La guerra a distanza tra i due game show dell’access prime time si arricchisce ogni giorno di nuove stoccate, con conduttori e volti noti che non perdono occasione per lanciare messaggi più o meno velati al diretto concorrente. Ecco gli ultimi risvolti del testa a testa tra La ruota della fortuna di Gerry Scotti, e Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Affari Tuoi Vs. La ruota della fortuna: il saluto pungente di Cesara Buonamici

Se qualcuno pensava che l’assenza di Affari tuoi dal palinsesto, dovuta alla partita della Nazionale, potesse portare una tregua momentanea, si sbagliava di grosso. Al termine del Tg 5 delle 20, Cesara Buonamici ha infatti lasciato la linea al preserale di Canale 5 con una frase che non è passata inosservata: "Grazie a tutti di averci seguito, adesso vi lasciamo a Gerry Scotti e a La ruota della fortuna, campione di ascolti, che anche ieri ha battuto la concorrenza, buona serata a tutti su Canale 5". Parole che, più che un semplice annuncio, sono sembrate una dichiarazione di guerra frontale a Rai 1 e a Stefano De Martino, nuovo padrone di casa dei pacchi. Una frase netta, che ha inevitabilmente acceso la discussione sui social, dove molti spettatori hanno letto in quelle parole la volontà di Mediaset di marcare ancora di più il terreno.

La replica di Gerry Scotti e il nome di Carlo Conti in ballo

Se Cesara ha scaldato gli animi con il suo saluto, Gerry Scotti ha rincarato la dose durante la puntata di La ruota della fortuna. Approfittando di una domanda sul Festival di Sanremo, ha ricordato un episodio legato a Carlo Conti e ne ha approfittato per lanciare l’ennesima frecciata alla concorrenza. "Salutiamo Carlo Conti che quando è a casa ci guarda, ciao Carlo!" ha detto il conduttore, lasciando intendere che persino uno dei volti più rappresentativi della Rai, nei momenti liberi, preferirebbe seguire il game show di Canale 5 piuttosto che il diretto concorrente. Un’affermazione che ha scatenato reazioni contrastanti: da un lato l’ironia e l’applauso del pubblico in studio, dall’altro il malumore di molti telespettatori che hanno trovato la battuta poco elegante, specie perché ha tirato in ballo un collega che non era presente per replicare.

Una rivalità che coinvolge anche i vertici Rai e Mediaset

A rendere la sfida ancora più accesa ci ha pensato, nei giorni scorsi, Pier Silvio Berlusconi, che si è presentato a sorpresa nello studio di La ruota della fortuna per complimentarsi con Scotti e, allo stesso tempo, lanciare una bordata contro Affari tuoi. Una mossa che ha dato il via a un botta e risposta sempre più serrato e che ora sembra estendersi a chiunque abbia la possibilità di mettere bocca nella contesa. Il clima, insomma, è tutt’altro che disteso: da un lato c’è Mediaset che rivendica i suoi ascolti in crescita e non perde occasione per sottolinearlo, dall’altro Rai che, pur restando più defilata, deve fare i conti con un confronto diretto che rischia di logorare i rapporti anche tra colleghi.

Il pubblico diviso

Questa battaglia, però, non appassiona tutti. Anzi, sui social in tanti hanno fatto notare come la continua rincorsa di frecciatine e allusioni stia iniziando a stancare. Molti telespettatori vorrebbero che i programmi si limitassero a parlare con i dati di ascolto, senza trasformare ogni sera in un duello personale. Ma al momento, tutto lascia pensare che la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna non si fermerà.

