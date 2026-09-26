Cesara Buonamici avrebbe dovuto condurre il Grande Fratello: “Mentana disse che se lo avessi fatto non sarei torna al TG” La giornalista ha raccontato un episodio rimasto finora nell’ombra legato alla prima storica edizione del reality: nel 2000 avrebbe potuto essere lei a condurre il programma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Cesara Buonamici ha riaperto una pagina sorprendente della storia della televisione italiana, raccontando un retroscena che riguarda direttamente la nascita del Grande Fratello e uno dei periodi più importanti della sua carriera al Tg5. Durante il momento dedicato al ricordo di Pietro Taricone, protagonista della prima edizione del reality, la giornalista ha infatti svelato che nel 2000 era stata presa in considerazione per condurre proprio quella prima, storica edizione del programma.Una possibilità che, alla fine, non si concretizzò per una ragione molto precisa e che coinvolse Enrico Mentana, all’epoca direttore del Tg5.

Cesara Buonamici e la proposta per la prima edizione del Grande Fratello

Il racconto di Cesara Buonamici è arrivato mentre si parlava degli inizi del Grande Fratello, un programma che nel 2000 rappresentò una vera novità per il pubblico italiano. In quel contesto la giornalista ha deciso di raccontare per la prima volta, almeno pubblicamente, cosa era accaduto dietro le quinte prima della scelta di Daria Bignardi come conduttrice: "Mi fu proposto di condurre la prima edizione storica del Grande Fratello, ma poi il mio direttore Enrico Mentana, ora lo posso anche dire, mi disse molto onestamente, e posso capirlo, che se avessi preso quella strada al TG5 non sarei tornata". Una frase che restituisce bene il peso della decisione che Buonamici si trovò davanti. Da una parte c’era un format completamente nuovo, destinato a diventare un fenomeno televisivo, dall’altra il ruolo consolidato all’interno del Tg5, che rappresentava una parte fondamentale della sua identità professionale.

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Enrico Mentana e quella scelta decisiva

La posizione di Mentana, secondo quanto raccontato dalla stessa Buonamici, fu quindi determinante. La giornalista si trovò davanti a una scelta netta e decise di non lasciare il telegiornale. A distanza di oltre venticinque anni, però, Buonamici ha chiarito di non aver mai considerato quella rinuncia un errore: "E non mi sono mai pentita di quella scelta", ha aggiunto infatti, con una frase che racconta anche il rapporto con il percorso professionale costruito negli anni successivi.

La storia, curiosamente, avrebbe poi riportato Cesara Buonamici proprio all’interno del mondo del Grande Fratello. Nel 2023, infatti, la giornalista ha accettato il ruolo di opinionista del reality, tornando così a confrontarsi con quel programma che aveva sfiorato molti anni prima in una veste completamente diversa.

Il ricordo di Pietro Taricone

Il retroscena è emerso durante il ricordo di Pietro Taricone, uno dei volti più riconoscibili della prima edizione del Grande Fratello, scomparso nel 2010 a soli 35 anni dopo un incidente con il paracadute a Terni. Nel corso del momento dedicato all’ex concorrente, Marina La Rosa ha ricordato il rapporto di amicizia nato con Taricone dopo l’esperienza nella casa: "Era una persona stupenda, complessa, per nulla superficiale. Tra di noi non c’è mai stato niente, solo una grandissima e stupenda amicizia".

Anche Buonamici ha ricordato l’impatto che Taricone ebbe sul pubblico di allora: "Mi ricordo che tutti impazzivano per Marina e per Pietro". La giornalista ha poi parlato della sua capacità di comunicare con le persone e della particolare presenza che aveva mostrato durante quell’esperienza televisiva.

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