Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia con Mattarella e star mondiali su Rai 1. Chi canta e scaletta

L'inaugurazione dei Giochi invernali a San Siro unirà volti del cinema, della musica e attivisti. Attesissimi Laura Pausini, Andrea Bocelli e Tom Cruise. Ecco le anticipazioni

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore.

Sergio Mattarella
RaiPlay

Milano-Cortina 2026 accende la fiamma olimpica e stravolge Rai 1. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali trasformerà lo stadio di San Siro in un palcoscenico globale e la prima serata dell’ammiraglia Rai in un lungo racconto live, in diretta dalle 19.50 per circa tre ore. Ecco di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti internazionali e i dettagli da non perdere.

Cerimonia Milano-Cortina, le anticipazioni dello show su Rai 1

Ormai ci siamo. Questa sera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi stravolgerà il palinsesto di Rai 1 con una diretta-fiume, programmata a partire dalle 19.50 per tre ore circa. Per fare spazio all’evento, il consueto appuntamento con L’Eredità verrà accorciato e terminerà alle 19.35, seguito da un’edizione flash del Tg1 di 10 minuti. Salteranno invece Cinque Minuti e Affari Tuoi, pronti a tornare la prossima settimana.

La telecronaca tv in Rai sarà affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, affiancato dallo scrittore Fabio Genovesi e dalla leggenda dello sci di fondo Stefania Belmondo, oro olimpico e volto amatissimo dagli appassionati. E oltre al grande braciere del Meazza, anche Cortina d’Ampezzo sarà protagonista con l’accensione del secondo braciere olimpico, in un gioco di rimandi senza precedenti.

Il super-cast di ospiti, da Mariah Carey a Tom Cruise

Lo spettacolo di stasera promette di essere uno dei più imponenti nella storia olimpica recente. Sul prato di San Siro sfileranno infatti tantissime star della musica e del cinema, tra cui:

In tribuna è attesa inoltre la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che visiterà il Villaggio Olimpico e dichiarerà ufficialmente aperti i Giochi.

Dietro le quinte, intanto, i numeri sono da vero kolossal: oltre 1.300 membri del cast tra professionisti e volontari da più di 27 Paesi, affiancati da circa 950 operatori tra staff tecnico e maestranze, 500 musicisti coinvolti nelle colonne sonore originali, più di 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e l’Arco della Pace. E i costumi e le scenografie parlano da sole: 182 design originali, oltre 1.400 costumi, 1.500 paia di scarpe, 7.500 metri di tessuto, 110 make-up artist, 70 hair stylist e più di mille elementi di scena.

I portabandiera di Milano-Cortina 2026

A portare la bandiera olimpica sul campo di San Siro saranno dieci figure scelte per il loro valore umano e simbolico:

  • Tadatoshi Akiba, ex sindaco di Hiroshima e attivista per il disarmo nucleare
  • La ginnasta brasiliana Rebeca Andrade
  • La poetessa nigeriana Maryam Bukar Hassan
  • Lo scrittore e attivista italiano Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise
  • Filippo Grandi, già Alto Commissario ONU per i Rifugiati
  • Il maratoneta keniota Eliud Kipchoge
  • La pugile camerunense Cindy Ngamba, prima medagliata olimpica del Refugee Olympic Team
  • Pita Taufatofua, atleta tongano dei Giochi estivi e invernali e ambasciatore Unicef.

A Cortina, invece, il vessillo olimpico sarà affidato al fondista Franco Nones, primo oro italiano nello sci di fondo a Grenoble ’68, e alla pattinatrice Martina Valcepina, tre volte medagliata olimpica nello short track.

Quando e dove vedere la cerimonia di Milano-Cortina

La cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sarà visibile a partire dalle 19.50, gratuitamente, su Rai 1, RaiPlay e RaiNews.it, e in simulcast su Eurosport (canale presente su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channel).

