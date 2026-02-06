Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia con Mattarella e star mondiali su Rai 1. Chi canta e scaletta
L'inaugurazione dei Giochi invernali a San Siro unirà volti del cinema, della musica e attivisti. Attesissimi Laura Pausini, Andrea Bocelli e Tom Cruise. Ecco le anticipazioni
Milano-Cortina 2026 accende la fiamma olimpica e stravolge Rai 1. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali trasformerà lo stadio di San Siro in un palcoscenico globale e la prima serata dell’ammiraglia Rai in un lungo racconto live, in diretta dalle 19.50 per circa tre ore. Ecco di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti internazionali e i dettagli da non perdere.
Cerimonia Milano-Cortina, le anticipazioni dello show su Rai 1
Ormai ci siamo. Questa sera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi stravolgerà il palinsesto di Rai 1 con una diretta-fiume, programmata a partire dalle 19.50 per tre ore circa. Per fare spazio all’evento, il consueto appuntamento con L’Eredità verrà accorciato e terminerà alle 19.35, seguito da un’edizione flash del Tg1 di 10 minuti. Salteranno invece Cinque Minuti e Affari Tuoi, pronti a tornare la prossima settimana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La telecronaca tv in Rai sarà affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, affiancato dallo scrittore Fabio Genovesi e dalla leggenda dello sci di fondo Stefania Belmondo, oro olimpico e volto amatissimo dagli appassionati. E oltre al grande braciere del Meazza, anche Cortina d’Ampezzo sarà protagonista con l’accensione del secondo braciere olimpico, in un gioco di rimandi senza precedenti.
Il super-cast di ospiti, da Mariah Carey a Tom Cruise
Lo spettacolo di stasera promette di essere uno dei più imponenti nella storia olimpica recente. Sul prato di San Siro sfileranno infatti tantissime star della musica e del cinema, tra cui:
- Mariah Carey
- Andrea Bocelli
- Laura Pausini
- Tom Cruise
- Pierfrancesco Favino
- Sabrina Impacciatore
- Matilda De Angelis
- Ghali
- Il soprano Cecilia Bartoli
- Il pianista cinese Lang Lang.
In tribuna è attesa inoltre la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che visiterà il Villaggio Olimpico e dichiarerà ufficialmente aperti i Giochi.
Dietro le quinte, intanto, i numeri sono da vero kolossal: oltre 1.300 membri del cast tra professionisti e volontari da più di 27 Paesi, affiancati da circa 950 operatori tra staff tecnico e maestranze, 500 musicisti coinvolti nelle colonne sonore originali, più di 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e l’Arco della Pace. E i costumi e le scenografie parlano da sole: 182 design originali, oltre 1.400 costumi, 1.500 paia di scarpe, 7.500 metri di tessuto, 110 make-up artist, 70 hair stylist e più di mille elementi di scena.
I portabandiera di Milano-Cortina 2026
A portare la bandiera olimpica sul campo di San Siro saranno dieci figure scelte per il loro valore umano e simbolico:
- Tadatoshi Akiba, ex sindaco di Hiroshima e attivista per il disarmo nucleare
- La ginnasta brasiliana Rebeca Andrade
- La poetessa nigeriana Maryam Bukar Hassan
- Lo scrittore e attivista italiano Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise
- Filippo Grandi, già Alto Commissario ONU per i Rifugiati
- Il maratoneta keniota Eliud Kipchoge
- La pugile camerunense Cindy Ngamba, prima medagliata olimpica del Refugee Olympic Team
- Pita Taufatofua, atleta tongano dei Giochi estivi e invernali e ambasciatore Unicef.
A Cortina, invece, il vessillo olimpico sarà affidato al fondista Franco Nones, primo oro italiano nello sci di fondo a Grenoble ’68, e alla pattinatrice Martina Valcepina, tre volte medagliata olimpica nello short track.
Quando e dove vedere la cerimonia di Milano-Cortina
La cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sarà visibile a partire dalle 19.50, gratuitamente, su Rai 1, RaiPlay e RaiNews.it, e in simulcast su Eurosport (canale presente su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channel).
Potrebbe interessarti anche
Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di apertura
Per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono ...
Olimpiadi Milano-Cortina, Mariah Carey apre la cerimonia con 'Nel blu dipinto di blu': lo spoiler social
La cantante, ospite domani a San Siro per l'apertura delle Giochi, renderà omaggio a...
Affari Tuoi, Rai 1 cancella De Martino (e Gerry Scotti si rifiata): perché salta la puntata di stasera
Salta l’appuntamento con Stefano De Martino stasera, 6 febbraio: Rai 1 stravolge il ...
Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno
Chi saranno gli ospiti musicali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano C...
Milano Cortina 2026 cambia 'casa': oltre 1000 ore di gare e speciali incredibili in un unico luogo
1000 ore di gare, eventi, commenti in diretta dai Giochi Olimpici di Milano Cortina....
Olimpiadi 2026, Bulbarelli ‘spoilera’ Mattarella e la Rai lo cancella dalla cerimonia: chi lo rimpiazza
Dopo le anticipazioni clamorose sul ruolo del Presidente della Repubblica, Viale Maz...
Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellatato anche Affari Tuoi di De Martino. Cosa cambia
I giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rivoluzioneranno la programmazion...
Rai, Olimpiadi Milano-Cortina: la cerimonia d'apertura in tv (senza Sinner). Lo sgarbo di Jannik
Milano Cortina inizierà senza Jannik Sinner. La speranza dei fan di vederlo all'aper...