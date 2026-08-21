Cerimonia d'apertura Giochi del Mediterraneo 2026: Mattarella apre, Al Bano senza inno e tante star su Rai 2. La scaletta ufficiale Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, stasera 21 agosto la cerimonia di inaugurazione: anticipazioni, ospiti, orario e dove vederla in diretta tv.

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Taranto è pronta ad accendere i riflettori sui Giochi del Mediterraneo 2026. Questa sera, venerdì 21 agosto, lo Stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale della XX edizione della manifestazione, dando ufficialmente il via a due settimane di gare e appuntamenti sportivi. Lo stadio è già sold out e l’attesa in città è altissima.

La serata unirà sport, musica e identità del territorio, con una platea istituzionale di primo piano e alcuni dei nomi più conosciuti della musica italiana. Per chi seguirà l’evento da casa, la cerimonia sarà trasmessa dalla Rai in diretta nazionale.

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Cerimonia d’apertura Giochi del Mediterraneo 2026 in tv: orario, canale e streaming

L’appuntamento è fissato perstasera – venerdì 21 agosto alle ore 20:00. La cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo andrà in onda in diretta su Rai 2, con la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso RaiPlay. La Rai ha inserito l’evento all’interno di una copertura complessiva di oltre 100 ore dedicata a Taranto 2026, tra Rai 2, Rai Sport e RaiPlay.

A raccontare la serata per il pubblico televisivo saranno Arianna Secondini, vicedirettrice di Rai Sport, e Angelo Mellone, direttore del Day Time della Rai e tarantino. Una scelta che mette insieme competenza sportiva e legame con la città che ospita i Giochi. La cerimonia si svolgerà allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente esaurito per l’occasione. L’evento inaugurale è previsto alle 20 e rappresenterà il momento ufficiale di apertura dei Giochi, che proseguiranno fino al 3 settembre.

Cerimonia inaugurale Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, il recap:

Orario: venerdì 21 agosto, dalle 20:00

venerdì 21 agosto, dalle 20:00 Diretta tv: Rai 2

Rai 2 Streaming: RaiPlay

RaiPlay Telecronisti: Arianna Secondini e Angelo Mellone

Arianna Secondini e Angelo Mellone Luogo: Stadio Erasmo Iacovone, Taranto.

Cerimonia Taranto 2026, le anticipazioni dello show su Rai 2 e tutti gli ospiti attesi, da Mattarella a Meloni

La cerimonia avrà anche una forte presenza istituzionale. Allo Stadio Iacovone è atteso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già presente all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Attesa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a ministri e altre alte cariche dello Stato. Sarà proprio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei Giochi.

Nel corso della serata sono inoltre previsti gli interventi di Massimo Ferrarese, presidente del Comitato organizzatore di Taranto 2026, e Mehrez Boussayene, presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Poi, la parte istituzionale lascerà spazio allo spettacolo, con una cerimonia pensata per raccontare Taranto e il suo rapporto con il Mediterraneo anche attraverso la musica.

Giochi del Mediterraneo: sul palco Al Bano, Mietta e Serena Brancale

Sul palco dello Iacovone sono attesi Al Bano, Mietta e Serena Brancale, tre artisti legati in maniera particolare alla Puglia. A loro si aggiungerà il 14enne Simone Grande, vincitore di The Voice Kids 2023, chiamato a interpretare l’inno nazionale italiano. Proprio sull’inno, nelle scorse settimane, era circolata l’ipotesi che potesse essere Al Bano a interpretare l’Inno di Mameli durante la cerimonia. Il cantante, decano degli artisti pugliesi e protagonista da decenni della scena musicale italiana, sembrava infatti il candidato naturale per un momento così simbolico. Le scelte definitive degli organizzatori, però, sono andate in un’altra direzione: sarà Simone Grande a dare voce all’inno nazionale, ma Al Bano sarà comunque tra i protagonisti principali dello spettacolo musicale allo stadio Iacovone.

Le coreografie sono invece affidate a Thomas Signorelli e al suo team. Lo spettacolo è costruito attorno al tema "Il mito diventa futuro" e al motto dei Giochi, "Embrace the Future – Abbracciamo il Futuro". La narrazione guarda a Taranto attraverso gli occhi di un ragazzo della città e intreccia il mare, i delfini, la Magna Grecia e la figura degli atleti dell’antichità con i valori dello sport contemporaneo. Sul palco saliranno 70 performer, per uno show che durerà in totale 2 ore e 10′.

La scaletta della cerimonia:

Ore 20:00: inizio della cerimonia allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

inizio della cerimonia allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Apertura istituzionale: interventi di Massimo Ferrarese e Mehrez Boussayene.

interventi di Massimo Ferrarese e Mehrez Boussayene. Ingresso delle delegazioni: sfilano i 26 Paesi partecipanti, con l’Italia guidata dai portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa .

sfilano i 26 Paesi partecipanti, con l’Italia guidata dai portabandiera . Il racconto di Taranto: lo spettacolo "Il mito diventa futuro" ripercorre storia, mare, Magna Grecia e valori dello sport attraverso gli occhi di un ragazzo tarantino.

lo spettacolo "Il mito diventa futuro" ripercorre storia, mare, Magna Grecia e valori dello sport attraverso gli occhi di un ragazzo tarantino. Inno nazionale di Simone Grande .

. Spazio alla musica: sul palco Al Bano, Mietta e Serena Brancale , insieme alla componente rock dei Rockin’1000 .

sul palco , insieme alla componente rock dei . Formula ufficiale: Sergio Mattarella dichiarerà ufficialmente aperti i XX Giochi del Mediterraneo.

dichiarerà ufficialmente aperti i XX Giochi del Mediterraneo. Chiusura dello show: la cerimonia lascerà spazio all’avvio ufficiale dei Giochi, in programma fino al 3 settembre.

Giochi del Mediterraneo 2026: numeri, nazioni e atleti

Con la cerimonia inaugurale prende il via la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre località pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. Sono 33 le discipline sportive inserite nel programma, mentre gli atleti iscritti sono oltre 3.800 e arrivano da 26 Paesi dell’area mediterranea. L’organizzazione ha previsto complessivamente 273 finali e 1.853 medaglie da assegnare. Tra le novità dell’edizione 2026 ci sono anche due discipline al debutto nella storia dei Giochi: padel e pattinaggio a rotelle.

L’Italia sarà una delle grandi protagoniste della manifestazione. La delegazione azzurra è la più numerosa e, secondo l’ultimo elenco ufficiale del Comitato organizzatore, conta 498 atleti: 259 uomini e 239 donne. A guidare l’Italia nella cerimonia saranno i portabandiera Filippo Tortu e Irma Testa. Tortu, campione olimpico nella staffetta 4×100, e Testa, bronzo olimpico nel pugilato, rappresenteranno simbolicamente una spedizione che sarà presente in tutte le discipline del programma. Tra gli azzurri convocati figurano anche nomi di grande rilievo dello sport italiano, tra cui Gianmarco Tamberi e Benedetta Pilato, oltre a numerosi atleti pugliesi.

Taranto al centro del Mediterraneo

La cerimonia non sarà soltanto il momento di apertura di una grande manifestazione sportiva, ma anche un’occasione per mettere Taranto sotto i riflettori internazionali. La Puglia torna infatti a ospitare i Giochi del Mediterraneo dopo Bari 1997, in quella che rappresenta la quarta edizione italiana della manifestazione dopo Napoli 1963, Bari 1997 e Pescara 2009.

Il filo conduttore scelto per l’inaugurazione guarda al futuro senza dimenticare le radici della città. La Magna Grecia, il mare e la storia di Taranto diventeranno così parte di uno spettacolo che collegheranno passato e presente attraverso lo sport.

Giochi del Mediterraneo 2026 in diretta tv: la programmazione Rai

Dopo la cerimonia, da sabato 22 agosto, entreranno nel vivo le competizioni. La Rai accompagnerà l’intera manifestazione con una copertura articolata: Rai Sport proporrà circa 55 ore di diretta, mentre RaiPlay offrirà circa 30 ore di copertura live. Su Rai 2, inoltre, dal 22 agosto al 3 settembre sarà trasmessa ogni sera una rubrica di 30 minuti dedicata a Taranto 2026, con risultati, immagini, approfondimenti e protagonisti Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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