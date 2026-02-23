Boris, Francesco Pannofino è René Ferretti alle Olimpiadi Milano Cortina: l'omaggio alla Cerimonia di Chiusura Francesco Pannofino è comparso durante la Cerimonia di Chiusura di Milano-Cortina 2026, omaggiando il suo personaggio nella celebre serie

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

AnsaFoto

CONDIVIDI

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stat aperta da un video introduttivo con protagonista un ospite d’eccezione, il regista Renè Ferretti, personaggio interpretato da Francesco Pannofino nella famosissima serie italiana Boris. O meglio, il fino dietro le quinte ambientato nell’arena di Verona ha a molti ricordato Ferretti, che compare come "direttore di scena". Ma è davvero così?

Renè Ferretti di Boris alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Un video speciale ha dato il la alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: sullo schermo si sono succeduti numerosi personaggi famosi, tra cui lo chef Davide Oldani e Manuel Agnelli, leader della band Afterhours ed ex giudice di X Factor Italia, ma anche Renè Ferretti di Boris, interpretato da Francesco Pannofino. L’attore è impegnato come "direttore di scena" in un segmento girato nell’arena di Verona, mentre è affaccendato a organizzare e risvegliare personaggi operistici e celebrità un attimo prima che di salire sul palco. Tra questi anche Achille Lauro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sebbene non venga nominato direttamente, l’immaginazione degli spettatori è inevitabilmente volata al personaggio della serie cult, che ha recentemente ricevuto un revival andato in onda in streaming su Disney+. È bastata la presenza di Francesco Pannofino a scatenare la fantasia dei fan, che hanno inondato i social con reazioni miste tra l’entusiasmo e lo stupore.

Lo sport unito al patrimonio artistico e culturale italiano

Questo video ha voluto celebrare soprattutto il passaggio simbolico tra competizione sportiva e patrimonio artistico e culturale italiano. La fine dei Giochi Olimpici Invernali ha funto quindi da collante per uno spettacolo che ha avuto come protagonisti musica, danza, opera e immaginario nazionale. Pannofino e il suo Ferretti, per quanto no confermati, sono un richiamo allo spirito di autoironia che contraddistingue l’Italia, capace di produrre bellezza e genialità ma anche rendersi conto dei propri difetti e scherzarci su, non prendendosi mai troppo sul serio.

Per chi avesse vissuto sotto un sasso negli ultimi anni, René Ferretti è il regista della fittizia soap Gli Occhi del Cuore, al centro della trama di Boris. Regista d’esperienza e di lungo corso, Ferretti è un professionista disilluso, costretto a dover fare i conti quotidianamente con produttori incompetenti, attori inadeguati ma raccomandati e logiche di mercato che sacrificano la qualità. Cinico, scoraggiato e prono a memorabili sfoghi sul set, il regista è diventato, assieme a Boris, un personaggio di culto, in quanto incarna amaramente lo stato del dietro le quinte dell’industria televisiva italiana.

Ci sarà una nuova stagione di Boris?

Al momento non abbiamo nessun indizio in merito. Il revival di Boris, ufficialmente la stagione 4, è uscito su Disney+ il 26 ottobre 2022. Molti membri del cast originale hanno ripreso i propri ruoli. L’accoglienza da parte del pubblico è stata alta, ma al momento non ci sono piani per una quinta stagione. Del resto, per avere Boris 4 è stato necessario attendere circa 10 anni. Gli autori e il cast, però, hanno più volte manifestato il desiderio di proseguire con la serie.

Potrebbe interessarti anche