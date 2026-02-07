Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026: Pausini ignora la critiche web, Mariah Carey col gobbo di Carmen Di Pietro Tra polemiche, paragoni ingombranti e un gobbo diventato meme, le esibizioni olimpiche accendono i social e dividono il pubblico. Ecco il recap definitivo.

Le Olimpiadi non sono mai soltanto sport, e ogni Cerimonia di Apertura finisce puntualmente per trasformarsi in un gigantesco palco mediatico dove musica, simboli e aspettative si mescolano fino a esplodere, spesso, sui social. È successo anche questa volta, con due momenti che hanno catalizzato l’attenzione del web in modo molto diverso: da un lato la reazione durissima all’esibizione di Laura Pausini, dall’altro il video diventato virale del gobbo di Mariah Carey, rimbalzato ovunque con molta ironia.

Il gobbo di Mariah Carey, il video virale e il rimando a Carmen Di Pietro

Cantare davanti a 67 mila persone allo Stadio San Siro di Milano, durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in diretta mondiale, non è esattamente una passeggiata. Farlo poi in una lingua che non è la tua rende tutto ancora più delicato. Mariah Carey lo sa bene, e per evitare scivoloni linguistici o clamorose gaffe di labiale, visto che l’esibizione era in playback, ha scelto di affidarsi a un alleato tanto semplice quanto efficace: il gobbo. Il dettaglio, però, non è passato inosservato. Anzi. Sul maxi schermo non appariva il testo in italiano, ma le parole adattate foneticamente: "volare" diventava "voh-lah-reh", "nel cielo" si trasformava in "nell chay-lo", "dal vento rapito" passava come "doll vehn-tow rah-peato". Un espediente tecnico che, una volta finito online, si è trasformato in puro intrattenimento.

A rendere virale il tutto ci ha pensato Tommaso Zorzi, che su Instagram ha condiviso le immagini del gobbo mentre la cantante intonava Nel Blu Dipinto Di Blu: "Il gobbo di Mariah mi devasta", ha scritto, paragonando la scena a quelle viste tante volte a Tale e Quale Show, quando Carmen Di Pietro cantava leggendo sul gobbo la pronuncia fonetica dei brani in inglese. Il risultato è stato un’ondata di commenti divertiti, meme e condivisioni, con il pubblico che ha scelto di ridere di un dettaglio tecnico invece di soffermarsi sull’esibizione in sé.

Laura Pausini e la bufera social sull’Inno: lei risponde a modo suo

Di tutt’altro tenore, invece, la reazione all’esibizione di Laura Pausini. Il video, condiviso sui social dal profilo EuroSport, che ha trasmesso l’evento insieme a Rai 1, ha raccolto una quantità impressionante di commenti negativi. Il sentimento dominante è stato quello di un’insofferenza diffusa, quasi unanime, nei confronti dell’interpretazione scelta.

La cantante, prossima al debutto alla conduzione di Sanremo 2026, sembra però non essere sensibile alle feroci critiche del web, e a dimostrarlo abbiamo gli ultimi scatti social pubblicati tra le sue storie. Tra una serie di video e commenti di elogio della sua esibizione di ieri sera, dettagli dell’abito (splendido) Armani che ha indossato come tributo allo stilista, e sulla sua realizzazione, la performer non sembra curarsi molto di non essere piaciuta ad una larga fetta di pubblico. La dimostrazione definitiva? Uno scatto in cui appare sorridente e rilassata in compagnia della superstar mondiale Charlize Theron. Insomma, chi si sarà potuto godere la serata più di lei? Probabilmente nessuno. Intanto in molti hanno addirittura tirato in ballo paragoni pesanti, come quello con Mina: "Un audio di Mina, nostra inarrivabile Signora della canzone italiana, avrebbe restituito all’inno il lustro e la gloria per cui esserne fieri. Così sembro io che canto quando lavo i piatti". Altri hanno preferito la sintesi brutale: "L’inno più brutto mai ascoltato".

