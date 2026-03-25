Disney rivoluziona un grande classico: le sorellastre di Cenerentola ancora più tremende nello spin-off? Da cattive a protagoniste: Disney scommette su Stepsisters, lo spin-off live-action dedicato alle sorellastre di Cenerentola che tutti pensavano di conoscere.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La Disney continua a rivisitare i suoi classici dal punto di vista dei "cattivi". Dopo Maleficent e Cruella, è in arrivo uno spin-off live action di Cenerentola centrato sulle sorellastre Anastasia e Genoveffa. La fiaba rimane uno dei pilastri della Disney: dal classico animato del 1950, sono seguiti due sequel meno noti, Cenerentola II – Quando i sogni diventano realtà (2002) e Cenerentola – Il gioco del destino (2007). Ora, c’è questo nuovo spin-off, il cui titolo è Stepsisters, che è in produzione. Facciamo il punto su cosa sappiamo fino ad ora.

Stepsisters, cosa sappiamo sullo spin-off Disney di Cenerentola

Anastasia e Drizella escono dall’ombra di Cenerentola in Stepsisters, il nuovo film live-action Disney dedicato alle sorellastre cattive. Il progetto è affidato ad Akiva Schaffer, Dan Gregor e Doug Mand, con Schaffer alla regia e tutti e tre alla riscrittura della sceneggiatura originale di Michael Montemayor (Rapunzel – L’intreccio della torre). Al momento non sono stati forniti elementi sulla trama del film, quindi aspettiamoci di tutto, anche qualche cambiamento sbalorditivo nell’atteggiamento delle sue sorelle. La produzione è curata da Ali Bell, con Jessica Virtue e Cady Stark a supervisionare il progetto.

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Gregor e Mand hanno scritto anche il reboot di Una pallottola spuntata, mentre Schaffer collabora da anni con Andy Samberg e Jorma Taccone dei The Lonely Island, producendo serie come PEN15, I Think You Should Leave with Tim Robinson e il film Palm Springs. Attualmente sono impegnati in Protecting Jared, con Jason Momoa e Samberg, per Netflix, girato alle Hawaii.

Di cosa parla Cenerentola?: La trama del film d’animazione del 1950

Impossibile non saperlo e impossibile non conoscere la pellicola. Cenerentola, il film d’animazione del 1950 è entrato sin da subito nel cuore di milioni di persone, bambini e adulti. Basato sulla fiaba di Charles Perrault, con le sue celebri canzoni, segnò il ritorno dello studio a grandi produzioni e l’inizio di un nuovo periodo d’oro, influenzando anche la creazione di parchi a tema come Walt Disney World. Fu un grande successo commerciale e critico, ebbe seguiti e un remake live-action nel 2015, e nel 2018 è stato incluso nel National Film Registry degli Stati Uniti. Nel 2021, è stato realizzato un film fantasy diretto da Kay Cannon e con protagonista Camila Cabello.

Cenerentola vive in povertà e sogna di lavorare nella moda, ma è costretta a servire la perfida Matrigna e le sorellastre. Quando arriva il ballo reale, il suo vestito viene rovinato e le viene impedito di partecipare. Grazie alla fata madrina, ottiene un abito incantevole e una carrozza per recarsi al ballo, dove conquista il Principe. Tuttavia, dovrà scegliere tra l’amore e la realizzazione del suo sogno nella moda prima che la magia svanisca a mezzanotte.

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