Cena di Natale, le pagelle: Belen (8) da urlo manda in tilt Cannavacciuolo, Conti (6) sfiora il disastro e Morandi (5) stecca La festa della cucina italiana, in onda ieri 23 dicembre su Rai 1, emoziona e diverte. Da Clerici perfetta a Clementino innamorato, ecco i top e i flop della serata

La prima serata di Rai 1 celebra le feste ormai imminenti con Cena di Natale – La festa della cucina italiana, evento in onda martedì 23 dicembre in prime time. Lo show condotto da Antonella Clerici è un modo per festeggiare in anticipo il Natale insieme ai telespettatori nella serata dell’antivigilia e un’occasione per celebrare il traguardo raggiunto dalla cucina italiana, riconosciuta tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’UNESCO. Ad arricchire la serata di festa, la partecipazione di Chef, volti dello spettacolo e della musica italiana.

La Cena di Natale è un percorso di emozioni e tradizioni che racconta i due momenti più importanti della festività regina dell’anno: La cena della vigilia e il pranzo di Natale. Tanti gli aneddoti personali, le risate e le sorprese che hanno incantato i telespettatori in un viaggio da nord a sud lungo le venti regioni del bel paese. Al centro dello studio la grande tavolata imbandita a festa attorno alla quale si alternano i tanti ospiti di Antonella Clerici, pronta anche alle incursioni nell’adiacente cucina di "È sempre mezzogiorno". Scopriamo insieme le nostre pagelle della Cena di Natale del 23 dicembre 2025 in onda su Rai 1.

Cena di Natale – La festa della cucina italiana: le pagelle

Michela Giraud eccezionale, voto 9: La popolare comica apre le danze dello show insieme ad Antonella Clerici e si dimostra da subito l’anima dello show grazie alle battute divertenti: "Non mettermi vicino a Belen che poi ci confondono", "Sono qua per i piatti di Cannavacciuolo e Bottura perché è impossibile prenotare da loro, ho fatto prima a fare una prima serata su Rai 1". Poi la dichiarazione a Nek senza freni "Ti amo" e l’esibizione esilarante sotto le note di "A qualcuno lo riciclerò" arrangiamento comico di "All i want for Christmas is you" di Mariah Carey che scherza sull’idea di riutilizzare i regali di Natale che non piacciono. Proprio a proposito di doni decide di regalare delle ciabatte usate ad Antonella Clerici tra il divertimento generale.

Belen eleganza e voce al top, voto 8: Sempre meravigliosa, proprio come sottolineato dalla conduttrice, Belen Rodriguez incanta i telespettatori grazie alla sua bellezza e all’eleganza dell’abito nero indossato. "Il nostro Natale è come al sud Italia, siamo in tanti e balliamo fino alla mattina per poi buttarci in piscina e c’è sempre qualcuno vestito da Babbo Natale" dice la showgirl argentina che è anche protagonista di un siparietto divertente. Mentre si esibisce con Nek, infatti, distrae lo Chef Cannavacciuolo e la Clerici coglie l’attimo: "Ho visto che ti sei distratto per Belen". Quest’ultima chiude con un bel messaggio agli italiani, raccontando come molte tradizioni argentine legate al Natale siano state proprio esportate dai migranti del bel paese.

Maurizio Lastrico si fa portavoce della cultura, voto 8: Non manca un piacevole momento di cultura quando Maurizio Lastrico, popolare cabarettista genovese, interpreta una lettura dedicata al Natale di Dino Buzzati del 1954. Parole di tanti anni fa, che come sottolinea la Clerici, sono attualissime e che raccontano dell’ipocrisia della gente, capace di essere unita il 25 dicembre e divisa per tutto il resto dell’anno.

Clementino inedito, voto 7,5: "Ero un ladro di cioccolata dall’albero quando ero piccolo, rubavo gli addobbi golosi che mia mamma metteva all’albero" con queste parole il popolare rapper si apre ad una chiacchierata intima con Antonella Clerici, una situazione inedita rispetto al suo solito modo scherzoso di approcciarsi agli show. Poi continua confessando quanto sente il Natale e il legame con la sua famiglia napoletana: "Quando ero piccolo c’era zio Ennio che si travestiva da babbo Natale e ora sono io che mi vesto e faccio il regalo a mio nipote Alessandro. Non manca il saluto alla fidanzata alla quale Clementino urla "Ti amo" davanti a tutti.

Antonella Clerici promossa, voto 7: Attenta, verace e sorridente, Antonella Clerici non si è smentita ed è stata una bravissima padrona di casa come sempre, capace di accogliere i tanti ospiti e lasciandoli liberi di esprimersi. Grazie a domande semplici ma mirate è riuscita a tirare fuori il meglio da tutti, non senza i simpatici siparietti che ormai la caratterizzano. Oltre a scherzare con Cannavacciuolo distratto da Belen, a inizio puntata è perfetta nel fare da spalla comica a Michela Giraud. Il meglio lo da quando fa sedere gli ospiti sul divanetto e li porta a raccontare aneddoti della loro infanzia e momenti legati al loro significato del Natale. Una padrona di casa perfetta.

Carlo Conti burlone spaventa la Rai su Sanremo, voto 6: Il direttore artistico di Sanremo partecipa alla festa in collegamento insieme a tutti i 30 cantanti nella gara del prossimo febbraio. Prima di salutare decide di far prendere un colpo ai dirigenti Rai: "Vi svelo chi vince Sanremo, vincerà… Auguri a tutti di buon Natale, a presto" una gag simpatica che gli fa guadagnare la sufficienza, nonostante la sua presenza sia stata davvero breve.

Cannavacciuolo e Bottura, tante parole e pochi piatti, voto 5,5: I due chef pluripremiati sfiorano la sufficienza grazie alle belle parole spese per la cucina italiana e il riconoscimento UNESCO da poco ricevuto. Quello che però tutti si aspettano, ovvero le mani che spadellano in cucina, si vedono poco, infatti, i due cuochi presentano solo due piatti a quattro mani: Un tortellino e una tagliatella al ragù (già pronti e solo da impiattare). Un po’ poco per i tanti telespettatori che da casa si sarebbero divertiti a vederli all’opera tra i fornelli. Restano le belle parole dedicate agli addetti ai lavori della cucina italiana dietro le quinte come gli agricoltori e i loro emozionanti ricordi del Natale in famiglia.

Gianni Morandi e il playback traditore, voto 5: Nonostante basti pronunciare il suo nome a far scrosciare gli applausi, il grande Gianni Morandi questa sera è apparso poco brillante con il microfono in mano, infatti, le stonature si sono sentite sin dal primo brano "Scende la pioggia" con cui ha aperto. Anche i duetti con Belen Rodriguez e Nek non hanno risollevato la situazione e non per demerito dei colleghi. E pensare che era stato proprio lui ad aprire parlando del playback: "Stasera tutto live, niente playback". Solo l’ausilio di Noemi, con la quale canta "Angeli", lo porta a meritarsi qualche punto in più.

