Cena di Classe: Beatrice Arnera e Andrea Pisani di nuovo insieme nel film di Francesco Mandelli
Cena di Classe, il trailer ufficiale del film di Mandelli: una commedia corale irriverente e agrodolce, pensata per raccontare una generazione
Medusa Film ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Cena di Classe, il nuovo film diretto da Francesco Mandelli e ispirato all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Il progetto viene presentato come una commedia corale irriverente e agrodolce, pensata per raccontare una generazione attraverso una notte che prende una piega sempre più imprevedibile. Il film è prodotto da Roadmovie con Medusa Film, che ne cura anche la distribuzione, e uscirà nelle sale dal 26 marzo.
Cena di Classe, il trailer ufficiale del film con Andrea Pisani e Beatrice Arnera
Prima di raccontarvi la trama e ricordarvi tutto il cast di Cena di Classe, ecco il trailer ufficiale del film:
Cena di Classe, come cantano i Pinguini Tattici Nucleari
La popolare canzone dei Pinguini Tattici Nucleari recita:
"La 5ªD del 2000 brindò
Alla maturità su una spiaggia ad Ibiza
Promettendosi l’uno con l’altro:
Non perdiamoci mica di vista
È da allora che Bonelli chiama
Una volta all’anno la Perla di Mare
Prenota per venti, si presentano in dieci"
e il film di Mandelli effettivamente riprende l’impianto narrativo del brano costruendoci sopra qualcosa di surreale ma, al contempo, reale.
Oltre allo stesso Mandelli, nel gruppo ci sono Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Nicola Nocella, Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio e Annandrea Vitrano. Il film riunisce quindi un ensemble molto vario, costruito per sostenere un racconto "di gruppo", dove la dinamica tra i personaggi è parte integrante della comicità e del lato più amaro. Fa inoltre piuttosto strano ritrovare, affiatati,
Beatrice Arnera e Andrea Pisani dopo la rocambolesca separazione di cui tanto si è parlato negli ultimi tempi, anche per la nuova relazione dell’attrice con Raoul Bova.
Mandelli, ben noto alla "MTV Generation" di cui è esponente, è qui alla sua sesta regia, dopo La solita commedia – Inferno (co-regia con Fabrizio Biggio e Martino Ferro, nel 2015), Bene ma non benissimo (2018), Appena un minuto (2019), Notti in bianco, baci a colazione (2021) e I soliti idioti 3 – Il ritorno (co-regia con Fabrizio Biggio e Ferruccio Martini, nel 2024)
La trama del film
La trama parte da un evento che riapre vecchie ferite e vecchie complicità: diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico. Da lì, una cena che sembra destinata alla nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le scelte fatte e con la persona che sono diventati. Complice l’alcol e un vecchio video dimenticato, i protagonisti si ritrovano a dover "occupare" la loro vecchia scuola e a inseguire la magia di quell’età, ma la rimpatriata degenera in un’uscita dai binari, fino a trasformarsi in qualcosa che, letteralmente, diventa "un’avventura da codice penale".
