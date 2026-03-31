Beatrice Arnera 'nostalgica': la storia che nasce da una hit e racconta sogni traditi di una generazione Il regista Francesco Mandelli porta al cinema Cena di Classe: dalla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari un viaggio tra ricordi, rimpianti e verità scomode.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Negli ultimi giorni, nelle sale cinematografiche del nostro Paese, un film sta conquistando il box-office italiano, sfidando grandi titoli come Project Hail Mary, con Ryan Gosling. Si tratta di Cena di Classe, diretto da Francesco Mandelli e interpretato da un cast ricco di volti amatissimi del cinema, tra cui Beatrice Arnera. Uscito il 26 marzo, il film è già al centro dell’attenzione del pubblico e della critica ma, in questo articolo vogliamo svelarvi una curiosità davvero interessante su come è nata la pellicola, ovvero, da una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Adesso vi spieghiamo tutti i dettagli.

Cena di Classe, la canzone che ha ispirato il film di Mandelli con Beatrice Arnera

Tra i film che stanno riscuotendo un discreto successo al box office c’è anche Cena di Classe, diretto e interpretato da Francesco Mandelli e che vede nel cast anche Beatrice Arnera. Un dettaglio particolarmente interessante di questo film è il come è nato. La pellicola, infatti, nasce dall’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che già conteneva una struttura e personaggi impliciti. Il film verte principalmente sui temi della hit: nostalgia, amicizia, sogni ridimensionati e contrasto tra le aspettative giovanili e realtà adulta. Il cosiddetto ‘passaggio’ dalla "classe liceale" alla "classe sociale/adulta" viene mostrata nel film attraverso personaggi che rappresentano diverse direzioni e fasi della vita.

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Il cast del film, oltre a Beatrice Arnera, comprende anche:

Beatrice Arnera (Nanè)

Herbert Ballerina (Michael)

Giovanni Esposito (Nando)

Roberto Lipari (Marco)

Francesco Mandelli (Pozzi)

Nicola Nocella (Alex)

Andrea Pisani (Bonelli)

Francesco Russo (Romeo)

Giulia Vecchio (Gemma)

Annandrea Vitrano (Laura)

Ninni Bruschetta (Preside)

Debora Villa (Segretaria)

Il film di Mandelli, al di là della leggerezza e del tono nostalgico di cui è pervaso, mette in evidenza anche la difficoltà di confrontarsi con la realtà. Non si tratta, dunque, di una semplice trasposizione, ma di un adattamento che amplia il nucleo emotivo e simbolico della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

La trama del film Cena di Classe

Il film racconta la storia di un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrovano diciassette anni dopo la maturità per il funerale di un vecchio amico. Tra ricordi, nostalgie e vecchie ferite riaperte, l’incontro prende una piega inaspettata quando, tra alcol e il ritrovamento di un vecchio video scolastico, decidono di introdursi clandestinamente nella loro vecchia scuola. Quella che inizia come una rimpatriata malinconica e goliardica si trasforma presto in un’avventura fuori controllo, con situazioni imprevedibili e conseguenze che sfiorano il codice penale.

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