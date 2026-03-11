Beatrice Arnera a cena con i vecchi compagni di classe (c’è anche l’ex Andrea Pisani) Una notte di caos e nostalgia nella pellicola diretta da Francesco Mandelli: il trailer promette già grasse risate e qualche colpo di scena. Scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Ricordando gli spensierati anni del Liceo, c’è una domanda che spesso aleggia nell’aria: se potessimo rivivere tutto, cosa accadrebbe? Ed è proprio da questo che nasce Cena di classe, la nuova commedia diretta da Francesco Mandelli, in uscita nelle sale cinematografiche il 26 marzo 2026. Il trailer ufficiale del film preannuncia una pellicola irriverente e dal gusto agrodolce, capace di raccontare la generazione dei Millennials attraverso una notte del tutto fuori controllo. Nel cast, ricco di interpreti molto conosciuti, troviamo anche l’attrice Beatrice Arnera e l’ex fidanzato Andrea Pisani: scopriamo di più su questo imperdibile film.

Cena di classe, il trailer ufficiale è già un film

Dopo il primo teaser trailer di Cena di classe, che vedeva come protagonista il regista Mandelli intento a parlare con una pecora durante un improbabile casting, il trailer ufficiale appena uscito ci permette di scoprire nuovi dettagli sull’inedito film. Le prime immagini mostrano un gruppo di adulti che tra brindisi, risate e qualche lacrima, decidono di riappropriarsi di un passato che credevano perduto, con risultati prevedibilmente disastrosi e comicamente esilaranti. Cosa può andare storto per alcuni vecchi amici in compagnia di una bara durante una notte brava? Più o meno tutto. Il registro è quello della commedia corale all’italiana, con una vena malinconica che trasforma ogni gag in qualcosa di più profondo. C’è la nostalgia, c’è il divertimento, c’è la follia e anche un immancabile tocco di romanticismo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cena di classe, la trama del film con Beatrice Arnera e Andrea Pisani

Nel film Cena di classe, diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, che costringe tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati. Complice l’alcol e un vecchio video ritrovato, il gruppo decide di compiere un gesto folle: fare irruzione nottetempo nella loro vecchia scuola, trasformando quella che doveva essere una semplice rimpatriata in una notte folle e illegale, un tentativo disperato di recuperare la magia perduta della giovinezza.

Il cast della pellicola è un concentrato di comicità pura: tra i protagonisti troviamo Roberto Lipari, Herbert Ballerina, Francesco Mandelli, Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Nicola Nocella, Giulia Vecchio, Francesco Russo, Annandrea Vitrano, Giovanni Esposito, Ninni Bruschetta e Debora Villa. Una commedia che vale la pena vedere e che si propone come uno specchio di ciò che siamo diventati, di quanto abbiamo perso e di quanto, forse, vale ancora la pena rischiare per ritrovarlo. Appuntamento al cinema il 26 marzo 2026.

Potrebbe interessarti anche