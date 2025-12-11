Celtic-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, la prima crisi di Gasperini Nella sesta giornata di Europa League i giallorossi tornano in Scozia: Sky, DAZN e Tv8, chi la trasmette in diretta tv e streaming e il big match in chiaro

Torna l’Europa League. Oggi giovedì 11 dicembre 2025, infatti, si chiude un’altra settimana all’insegna del grande calcio europeo con la sesta giornata della fase a gironi 2025/26 della seconda competizione per club. In campo anche le italiane, Bologna e Roma, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini che tornano in Scozia per affrontare il Celtic. Su Tv8, invece, andrà in onda il big match di questo sesto turno in chiaro. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Celtic-Roma: dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e streaming (giovedì 11 dicembre 2025)

La partita della sesta giornata di Europa League – Celtic-Roma sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi sulla seconda comeptizione europea. Stasera sarà dunque possibile seguire i giallorossi impegnati in Scozia sui canali Sky Sport, e in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio fissato per le ore 21:00 al Celtic Park.

21:00 Rangers – Roma | in onda su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, streaming disponibile su NOW e SkyGo

Per i gialorossi di Gian Piero Gasperini il sesto turno di Europa League 2025/25 è un appuntamento fondamentale. Da un lato la ‘Lupa’ vuole rimanere attaccata al gruppo di testa che dista appena un punto (le prime otto conquistano la qualificazione diretta agli ottavi ed evitano i playoff), dall’altro si tratta di una sfida cruciale per uscire dalla prima mini ‘crisi’ della stagione e archiviare i due ko consecutivi in campionato con Cagliari e Napoli. A poco più di un mese la Roma torna dunque a Glasgow, dove nella quarta giornata battè i Rangers. Celtic Park si preannuncia tuttavia un campo decisamente più ostile.

Europa League 2025/26, la sesta giornata: il big match gratis in chiaro su Tv8

Come di consueto, il big match di questo turno di Europa League 2025/26 sarà visibile gratis e in chiaro su Tv8. Questa settimana tocca a Basilea-AstonVilla. I padroni di casa occupano attualmente il 24esimo posto nel maxi-gruppo di 36 squadre (l’ultimo valido per i playoff), mentre i villans sono in testa a 12 punti a pari merito con Lyon e la sorpresa Midtjylland. Diretta su Tv8 a partire dalle 20:30 con il pre-partita. Streaming disponibile sul sito ufficiale del canale; la partita sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport.

21:00 Basilea – Aston Villa | in diretta in chiaro su Tv8; in onda anche su Sky Sport, streaming disponibile su NOW e SkyGo

