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Celine Dion, svelati i suoi segreti in una nuova serie tv: la storia sull'infanzia e sulla famiglia è già da lacrime

La popstar canadese ha annunciato l'inizio dei lavori su un serial che racconterà la sua infanzia e la storia della sua famiglia

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

In arrivo un nuovo tassello nel mosaico delle produzioni basate sulla vita di grandi artisti e cantanti: è ufficialmente in lavorazione una serie tv sull’infanzia e sulla famiglia di Celine Dion. La popstar canadese ha confermato che Growing Up Dion, questo il titolo dello show, è attualmente in produzione e coinvolgerà direttamente i parenti dell’artista. Il fratello Jacques Dion, infatti, figurerà in veste di produttore ufficiale, mentre l’intera impalcatura narrativa si baserà sull’opera Dion, A Family Saga, scritta dal nipote Jimmy Dion.

In arrivo una serie tv sulla famiglia di Celine Dion

Si tratta di un vero e proprio evento, perchè per la primissima volta in assoluto, la famiglia ha scelto di supportare formalmente un adattamento drammatizzato della sua infanzia. Il delicato ruolo di showrunner per guidare questa attesissima serie tv è stato affidato a Zoë Green, già molto apprezzata nel settore per aver lavorato a produzioni di successo come Sirens e Carnival Row. La storia andrà a ripercorrere passo dopo passo l’intera infanzia vissuta nel Quebec e i fondamentali anni di formazione della futura star mondiale.

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"Questa serie rappresenta qualcosa di profondamente significativo per la nostra famiglia, poiché cattura lo spirito, le lotte e l’amore che hanno definito la nostra educazione. Siamo orgogliosi di poter finalmente condividere questa storia con il mondo intero, in un modo che sia assolutamente fedele a chi siamo veramente", ha affermato Jacques Dion. Nella serie verrà raccontato il profondo e radicato legame con la madre Thérèse e verranno esplorate le strette relazioni intrecciate con i ben quattordici fratelli.

Il ritorno della popstar mondiale

Diamant Rouge Entertainment di Los Angeles, guidata da Nicolas Giafferi al fianco dello stesso Jacques Dion, si occuperà della produzione di Growing Up Dion. Tra i produttori esecutivi spiccano Eduardo Rossoff e Caroline Kusser. Quest’ultima, in particolare, si sta occupando di supervisionare l’intera distribuzione internazionale dell’opera, che oggi è attivamente alla ricerca di possibili acquirenti. Nessuna informazione, al momento, sul (sicuramente delicatissimo) processo di casting per trovare un volto ai vari membri della famiglia Dion, oltre ovviamente alla stessa Celine.

In passato, la musicista è stata impersonata da Valérie Lemercier nel film commedia Aline (2021) e da Christine Ghawi nel precedente Céline (2008). Nel mentre, i fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa per il ritorno sulle scene della popstar, che negli ultimi anni ha lottato con la Sindrome della Persona Rigida (Stiff Person Syndrome). Nelle prossime settimane, infatti, la cantante sarà impegnata in una serie di concerti a Parigi. L’arrivo di questa futura serie TV sulla sua famiglia non farà altro che suggellare definitivamente una commovente storia di rinascita personale e artistica.

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