Céline Dion sbarca su TikTok (grazie ai figli). L'annuncio virale: “All’improvviso sono diventata cool” La cantante canadese ha sorpreso i fan pubblicando il suo primo video parlato sulla piattaforma social. Una scelta che in realtà nasconde un significato molto importante.

Céline Dion ha deciso di inaugurare il 2026 aprendosi a un mondo per lei del tutto inedito: TikTok. Dopo anni in cui il suo profilo ospitava soltanto estratti di concerti, videoclip e contenuti ‘riciclati’ da altri social, la cantante canadese ha pubblicato il suo primo vero video ‘nativo’ sulla piattaforma, in cui si presenta direttamente agli utenti e racconta, con la consueta autoironia, come siano stati soprattutto i figli a spingerla a fare il grande passo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Céline Dion, il debutto su TikTok grazie ai figli

Il video di Céline Dion, caricato di recente sul suo profilo TikTok, dura poco più di 15 secondi. Ma tanto basta per mandare in visibilio milioni di fan della cantante di origini canadesi. Seduta davanti a uno sfondo urbano, con una felpa nera su cui campeggia il suo nome, Céline si presenta al mondo dei social con ironia. "Mi chiamo Céline. Quanti anni ho? Ho dei figli", dice, prima di imitare i gemelli Nelson ed Eddy (oggi 15enni) mentre insistono: "Dobbiamo portarti su TikTok!".

Poi con finto stupore reagisce: "Su TikTok? Cosa?!". E intanto sullo schermo compaiono finti occhiali da sole e un jingle che sottolinea il tono scherzoso del video. Poi ecco la battuta che fa letteralmente impazzire i fan: "Ho già sentito parlare di questa cosa. All’improvviso sto diventando cool. Céline Dion è cool! È fantastico. TikTok sto arrivando! Ciao". Nel testo che accompagna il video, Dion spiega ancora meglio la sua scelta: "Mi hanno detto: ‘Celine, è ora…’. Ho chiesto: ‘Ora di cosa?’. Si è scoperto…qualcosa di completamente nuovo. Il mio team ha detto che avrebbe gestito tutto, mi ha restituito il telefono e poi è sparito senza fiatare. Eccomi qui, sto imparando come funziona questo mondo di TikTok…un video alla volta! Grazie per essere qui".

La scelta ‘leggera’ di Céline dopo anni difficili

L’approdo su TikTok arriva in una fase ‘particolare’ del percorso umano e artistico di Céline Dion. Nel dicembre 2022, la cantante aveva infatti rivelato di soffrire di "stiff‑person syndrome", una rara malattia neurologica che provoca forte rigidità muscolare e spasmi, compromettendo anche la capacità di cantare e muoversi sul palco. A causa di questa diagnosi, Dion aveva cancellato prima la parte nordamericana del tour, poi tutte le restanti date europee, fermando di fatto la sua attività live per concentrarsi sulle terapie.

Nel documentario "I Am: Céline Dion", uscito tempo fa su Prime Video, l’artista aveva poi mostrato senza filtri le difficoltà quotidiane legate alla sua malattia, spiegando di stare ancora imparando a convivere con la sindrome, ma di non aver rinunciato all’idea di cantare di nuovo davanti al pubblico. In questo contesto difficile, quindi, si inserisce la scelta di sperimentare un social ‘leggero’ come TikTok. Una decisione apparentemente insignificante, che tuttavia assume un valore fondamentale per la cantante. Che sceglie ora di raccontarsi con ironia, anche lontano dai palchi. Con la sua voglia intatta di emozionare e giocare (a volte) con il proprio personaggio.

