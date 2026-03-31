Celine Dion torna ad esibirsi dal vivo (dopo la malattia): l’annuncio a Parigi e le date dei concerti
Ecco l’annuncio che tante persone aspettavano da tempo: la cantante canadese è pronta a tornare sul palco con dieci concerti nella Capitale francese.
Tra le più grandi voci del pianeta rientra senza alcun dubbio quella dell’iconica Celine Dion, la cantante canadese che ha dato vita ad alcuni dei brani più emozionanti mai ascoltati: da My Heart Will Go On, passando per All By Myself fino a The Power of Love. Negli ultimi anni, però, la cantante ha dovuto abbandonare le scene a causa delle sue difficili condizioni di salute. L’artista soffre infatti della Sindrome della Persona Rigida, una rara patologia neurologica di natura autoimmune che provoca una progressiva rigidità muscolare nel tronco e negli arti, oltre a spasmi muscolari gravi e involontari. Una sindrome che, colpendo anche le corde vocali, ha reso estremamente difficile per la cantante controllare la propria voce come in passato. Al peggiorare delle sue condizioni, Celine ha dovuto necessariamente fermarsi, esprimendo però più volte la sua determinazione nel voler tornare sul palco al più presto. Ebbene, quel giorno è finalmente arrivato: Celine sta per tornare. Ecco tutti i dettagli.
Celine Dion torna (finalmente) sul palco: l’annuncio a Parigi
Dopo il lungo periodo lontano dalle scene, Celine Dion ha annunciato che finalmente è pronta a tornare ad esibirsi dal vivo e ad emozionare il suo amato pubblico con la sua voce. In occasione del suo 58esimo compleanno, la cantante ha annunciato il suo grande ritorno attraverso un videomessaggio trasmesso a Parigi, sotto le magiche luci della Torre Eiffel.
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"Negli ultimi anni, ogni giorno che è passato ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore. Mi avete aiutata in modi che non posso nemmeno descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto – ha detto la cantante nel suo videomessaggio – Quest’anno ricevo il regalo di compleanno più bello della mia vita… ho la possibilità di rivedervi, di esibirmi ancora per voi a Parigi, a partire da settembre! Mi sento bene, mi sento forte, sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa, ma soprattutto sono grata a tutti voi! Vi voglio bene e ci vediamo presto!".
Celine Dion di nuovo dal vivo: le date dei concerti a Parigi
Il grande ritorno di Celine Dion dal vivo sarà dunque celebrato con l’attesissimo "Celine Dion Paris 2026", una residency di cinque settimane alla Paris La Défense Arena che, dal 12 settembre fino al 14 ottobre 2026, vedrà l’artista esibirsi in 10 concerti nella più grande arena indoor d’Europa. Un evento memorabile durante il quale Celine Dion riproporrà i suoi più grandi successi, sia in inglese che in francese, facendo un enorme regalo sia a sé stessa che al grande pubblico che da tempo aspetta il suo ritorno.
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