Céline Dion, doppio incidente al concerto. Paura per la caduta sul palco e il vuoto di memoria: “Mi dispiace”. Ma il pubblico la 'salva'
La cantante canadese ha dovuto fare i conti con un doppio, sfortunato, imprevisto sul palco della Plenitude Arena di Nanterre: cos’è successo
Céline Dion protagonista di un piccolo incidente durante il suo undicesimo concerto alla Plenitude Arena di Nanterre, nei pressi di Parigi. La cantante canadese, infatti, è inciampata durante l’esecuzione di "Dans un autre monde", riuscendo però a rialzarsi immediatamente e a tranquillizzare il pubblico. Poco dopo, però, un altro momento inatteso, questa volta sulle note di "Pour que tu m’aimes encore": la star ha infatti avuto un breve vuoto di memoria ed è stata ‘aiutata’ dagli spettatori. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Céline Dion, la caduta sul palco e la pronta reazione
Dopo dieci concerti filati senza particolari imprevisti, il ritorno di Céline Dion sulle scene francesi ha vissuto ieri mercoledì 7 ottobre 2026 il suo primo momento di apprensione. Durante l’undicesima data alla Plenitude Arena di Nanterre, infatti, l’artista stava interpretando "Dans un autre monde" (brano tratto dall’album S’il suffisait d’aimer), quando è inciampata nel proprio pantalone accennando un passo di danza. La cantante indossava inoltre dei tacchi alti e la caduta ha provocato immediatamente la preoccupazione dei circa 30mila presenti, ma l’allarme è durato soltanto pochi istanti. Dion si è infatti rialzata autonomamente e, con il pollice alzato, ha rassicurato il pubblico prima di riprendere regolarmente l’esibizione. Non sarebbe comunque la prima volta che quell’abbigliamento crea qualche difficoltà: secondo alcune ricostruzioni la stessa tenuta aveva già fatto inciampare la cantante durante il secondo concerto.
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Il vuoto di memoria durante "Pour que tu m’aimes encore"
La serata parigina di Céline Dion ha riservato un secondo momento particolarmente commentato sui social. Durante "Pour que tu m’aimes encore", uno dei brani simbolo della sua carriera, la cantante canadese ha avuto un breve vuoto di memoria e non ha ricordato alcune parole del testo. A ‘salvarla’ è stato il pubblico, che ha iniziato a cantare insieme a lei. Dion ha accolto con gratitudine l’aiuto dei fan, rivolgendosi direttamente alla platea "Per fortuna che ci siete, mi dispiace". Un episodio che ha trasformato una piccola difficoltà in un momento di forte complicità tra l’artista e il suo pubblico. La salute della cantante resta particolarmente osservata dopo la diagnosi della sindrome della persona rigida, rara patologia neurologica che può provocare spasmi e rigidità muscolare. Secondo quanto riportato nelle informazioni diffuse sulla tournée, Dion è seguita da un’équipe medica durante gli impegni dal vivo.
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