La serie più bollente di sempre è su Now Tv: svelati tutti i segreti più piccanti delle star

Un appuntamento imperdibile per scoprire tutti i retroscena e il gossip dietro alcuni dei video "hard" più famosi e discussi di sempre

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dal 22 dicembre, su Sky e in streaming su Now Tv, i segreti più sordidi e reconditi delle celebrità verrano svelati nella nuova docuserie Celebrity Sex Tapes. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di gossip, che troveranno pane per i loro denti nella serie in otto episodi che esplora la storia dei sex tape più iconici e controversi dei nostri tempi.

Celebrity Sex Tapes: i segreti dei vip esce su Now Tv il 22 dicembre

Dal 22 dicembre su Sky e in streaming su Now arriva Celebrity Sex Tapes, docuserie in 8 episodi che sviscera ogni segreto dietro ai video hard dei vip più famosi e virali degli ultimi anni. La serie offre un’analisi approfondita e senza filtri dei più celeberrimi filmati, da quello di Pamela Anderson e Tommy Lee a quelli con protagonisti Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, Mimi Faust e molti altri.

Attraverso interviste esclusive, testimonianze inedite e dettagli mai raccontati prima, Celebrity Sex Tapes rivela i retroscena di scandali che hanno segnato un’epoca, ridefinendo i confini tra intimità, consenso, sessualità, fama e potere mediatico. Nell’arco degli episodi viene ripercorsa la storia dei sex tape, dagli anni ’80 ad oggi, partendo dai casi pionieristici di Rob Lowe e Jayne Kennedy, quest’ultima tra le prime donne nere a trovarsi al centro di un simile scandalo, con conseguenze mediatiche molto più dure rispetto ai colleghi uomini, fino a giungere al celebre video di Pamela Anderson e Tommy Lee, al centro del secondo episodio.

Da scandali a istantanee culturali

Celebrity Sex Tapes ricostruisce la storia dietro ogni video, analizzando come questi momenti, nati come scandali da tabloid, siano diventati istantanee culturali che hanno alimentato l’ossessione del pubblico, suscitato indignazione e cambiato per sempre la vita dei protagonisti. La serie invita a riflettere su come la diffusione di questi contenuti abbia trasformato la cultura popolare, mettendo a nudo i meccanismi di sessismo, razzismo e omofobia ancora radicati nella società contemporanea.

Ciascun episodio avrà una durata media di circa 60 minuti, con la serie distribuita da A+E Global Media.

Dove vedere Celebrity Sex Tapes in streaming

Se volete scoprire tutto sui video più piccanti dei vip che hanno fatto la storia, trovate Celebrity Sex Tapes, che è uscito il 22 dicembre, in streaming nel catalogo di Now Tv.

Programmi

