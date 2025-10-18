Trova nel Magazine
Cecilia Rodriguez torna a casa con la piccola Clara, ma Belen fa scoppiare un nuovo caso: "Dov'è la sorella?"

Dolce incontro con Luna Marì per la nuova arrivata, ma l’assenza di Belen non passa inosservata, e scattano subito i commenti dei fan: ecco come stanno le cose.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un ritorno pieno di emozione e di piccoli gesti che raccontano l’inizio di una nuova vita. Dopo la nascita della loro prima figlia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono finalmente rientrati a casa, pronti a godersi la loro quotidianità da neo-genitori. Ma tra le foto e i video che hanno condiviso sui social, un’assenza in particolare ha fatto parlare i fan e riacceso alcune vecchie indiscrezioni di famiglia.

Cecilia Rodriguez e il tenero incontro di Clara con Luna Marì

Ad accogliere la piccola Clara Isabel nella sua nuova casa c’erano palloncini colorati e peluche. A condividere il momento è stato proprio Ignazio, che nelle sue storie Instagram ha mostrato la cameretta della bambina e un dettaglio che ha sciolto il cuore dei follower: Cecilia inginocchiata sul tappeto mentre fa conoscere la neonata al loro cane Nino e a Luna Marì, la figlia di Belen. Un’immagine semplice ma piena di calore, in cui si respira tutta la naturalezza di un legame familiare sincero. Moser ha accompagnato la scena con una frase affettuosa, definendo Luna "sorella maggiore" di Clara e descrivendo Nino come il piccolo "security" di casa. Un momento di dolcezza che segna l’inizio di una nuova quotidianità, fatta di attenzioni, coccole e scoperte.

Belen Rodriguez: il dettaglio che fa discutere

Fin qui tutto bellissimo, ma a far nascere qualche domanda è stata l’assenza di Belen Rodriguez. La showgirl, sempre molto presente nei momenti importanti della famiglia, non ha condiviso nulla riguardo al rientro della sorella e della nuova arrivata. Nessuna foto o messaggio pubblico di benvenuto. A raccontare il dietro le quinte di quel giorno è stata invece la madre delle due, Veronica Cozzani, che nelle sue storie ha mostrato Luna Marì nella casa di Cecilia e Ignazio. È stata proprio lei ad accompagnare la bambina a conoscere la cuginetta, mentre nelle immagini non compare nessun altro: né Belen, né Jeremias, né il padre Gustavo. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto dopo i recenti silenzi tra le due sorelle.

I nuovi sospetti sul rapporto con Ignazio Moser

C’è chi parla di semplici coincidenze e chi, invece, vede in questa distanza un segnale di qualcosa di più profondo. Nei giorni successivi alla nascita di Clara Isabel, si era già parlato di un presunto scontro tra Ignazio Moser e Belen. Tutto sarebbe nato da una storia pubblicata per errore dalla showgirl, che avrebbe annunciato la nascita della nipotina prima dei genitori. Da lì, secondo alcune voci, ci sarebbe stato un chiarimento non proprio sereno. Sembra quindi che la presunta tensione pare non si sia mai davvero sciolta. Da allora, nessun segno pubblico di vicinanza da parte di Belen, né nei confronti della sorella né di Ignazio.

